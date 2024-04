Ovo je jedna od najskupljih serija svih vremena, a to se po svemu i vidi

Fallout, Amazon Prime Video

Kako smo voljeli igrati Fallout! Bila je to doista originalan role play na temu nuklearne apokalipse nastao još 1997. godine. Nismo bili jedini, dapače, jer je igra nastavila u još nekoliko nastavaka razvijajući se u jednu od najuspješnijih igraćih franšiza u povijesti. Zapravo je malo i čudno da nitko do sada nije uočio potencijal ekraniziranja ove priče pa je ona zajašila val koji je kulminirao s “Last of Us”. Ali, kako ispada, i po viđenome i ocijenjenome, Fallout ozbiljno konkurira barem da malo ugrozi HBO-ovu uspješnicu. Amazon je kupio prava za seriju po ovoj igri 2020. godine, a realizacija je povjerena Jonathanu Nolanu koji je sustvaratelj “Westworlda” te Lisi Joy koja je također na “Westworldu” bila izvršnom producenticom. I tako je taj dvojac dobio priliku da ponovi uspjeh koji su imali s HBO-ovom serijom, a očito su puno iskustva stekli jer ovo je doista sjajno. “Fallout” sam po sebi interesantna je priča temeljena na klišeu, došlo je do nuklearnog rata, svijet je propao, neki su preživjeli pukim slučajem pa se sada nadmeću za ostatke ostataka nastojeći stvoriti neko novo društvo koje bi bilo bolje od ovoga koje je dovelo do kataklizme. Međutim, postoji i još jedna skupina preživjelih, a to su oni koji su ostali u atomskim skloništima, u kruto organiziranom društvu koje se ne bavi time što se dogodilo vani niti im se to provjerava. Njima je tamo naprosto dobro. Ali, uvijek ima nekoga tko pronađe razlog da proviri van, jer ljudska je znatiželja posljednje što nestaje, je li. I tako Luxy MaxLean, mlađahna stanarka jednog od skloništa, izađe i ima što vidjeti. Svijet u kojem tumaraju kojekakvi likovi kakve bismo imali pravo očekivati jedino u računalnim igricama, a sada su, eto, pred nama na ekranima. Jedan je od njih Ghoul koji se prije Trećeg svjetskog rata zvao Cooper Howard, a koji je uslijed utjecaja radijacije deformiran, ali nije izgubio svoje sposobnosti, pa je sada doista kakvom demonu nalik revolveraš. Zatim je tu Maximus iz Brotherhood of Steel, društva koje prikuplja znanje razasuto po svijetu, ali s namjerom da ga s nikim ne dijeli, no prihvaća Lucy i pomaže joj da preživi bizaran i surov svijet nakon apokalipse. “Fallout” je jedna od najskupljih serija svih vremena, u vijestima se može pronaći kako su Nolan i Joy imali budžet od 153 milijuna dolara za sezonu koja traje osam epizoda. I to se vidi, “Fallout” je doista predobar, bez nekih zaista velikih modernih zvijezda, samo je tu Kyle MacLachlan kao Lucyin otac i uvijek intrigantni Walton Goggins kao Ghoul. Sve ostalo “sprženo” je u produkciji koja je vrhunska.

Sugar, Apple TV+

Colin Farrell na telki! I to je već dovoljan razlog da se baci pogled na ovu seriju, a ne vjerujemo da će netko zbog toga i zažaliti. Jer, ovaj, kako se reklamira, suvremeni pogled na klasičnu detektivsku priču smještenu u Los Angeles. I to i jest tako jer Farrell je John Sugar, koji nije zapravo privatni detektiv, već bi prije bio nešto poput “fiksera”, ako ste gledali Ray Donovana, to bi bila neka takva osoba. Onaj kojemu se bogati i moćni mogu obratiti sigurni da će se neki njihov problem riješiti bez pretjerane halabuke ili medijske pozornosti. Tako je i Sugara unajmio moćni producent, Jonathan Siegel, kojega tumači legendarni James Cromwell, kako bi pronašao njegovu kćer koje nema nekoliko dana. I Sugar ulazi u svijet filmskih moćnika susrećući se s raznim likovima i utjecajima. Odlično je u ovoj seriji to što se stalno provlači lajtmotiv starog Hollywooda gdje i sam glavni lik sebe gleda kao nekoga tko je zapravo od tamo, a slučajno je u ovom vremenu. Ovo, nažalost, ne može biti glavna preporuka jer je serija na Apple TV+, no snaći ćete se vi, sigurni smo.

Anthracite, Netflix

Vrlo intrigantna francuska serija na Netflixu po nama je zaslužila nešto više ocjene od ovih škrtih koje je dobila. Priča je zanimljiva, prije 30 godina kult koji se smjestio u Alpama počini masovno samoubojstvo i to, naravno, dolazi u vijesti. No, 30 godina kasnije, događa se ubojstvo žene nakon rituala sličnim onima koje je provodio kult koji je nestao prije tri desetljeća. I nastaje kaos u maloj zajednici koja je nečime motivirana odlučila ostati na zlokobnom mjestu. Jer, treba pronaći i krivca, a obično je za to pogodan kakav došljak, što je ovdje Jaro Gatsi koji ima prošlost sitnog kriminalca, a ovdje se pojavio kako bi počeo novi život gdje ga nitko ne pozna. Da se izvuče od neopravdanih optužbi pomaže mu Ida, lokalna geekica koja traga za nestalim ocem koji je bio novinarem. No, da li se sve događa slučajno, pa i njihov susret, pitanje je koje se zapravo otkriva kako serija teče, a gdje stvar ne može proći bez još jedne sekte i rituala. Vrlo zanimljivo, u Netflixu znaju da nisu sve dobre serije na engleskom.

Plemeniti gospodin u Moskvi, SkyShowtime

Još jedna velika zvijezda je na telki, a to je Ewan MacGregor. U “Plemenitom gospodinu u Moskvi” on tumači grofa Aleksandra Rostova koji se nađe u postrevolucionarnoj Rusiji te biva zatočen u moskovskoj hotelskoj sobi gdje mu ne fali ništa, ali nikuda niti ne smije. I tako jadni grof Rostov sjedi u Hotelu Metropol i gleda kako mu se pred očima odvija cijeli jedan važan komad ne samo ruske već i svjetske povijesti. A o kojemu može doznati tek komunicirajući s drugim gostima i osobljem izvlačeći neke svoje zaključke o onome što gleda. Fascinacija Zapada Rusijom traje oduvijek, a posebno je, naravno, eskalirala od rata u Ukrajini, na negativnu stranu, jasno. Ali očito i s namjerom da pokušaju shvatiti kakva je to država protiv koje borbu pomažu, a koja ne odustaje. Korijene je autor romana prema kojemu je snimljena ova serija, Amor Towles, našao u onome što se na Zapadu smatra ishodištem današnje Rusije, a to je vrijeme revolucija. Djelo je napisano 2016. kada su stvari s Putinovim Kremljem počele značajno eskalirati.