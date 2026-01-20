Nezgoda na koncertu Bijelog dugmeta, oglasio se član benda i otkrio što se dogodilo

Doček Nove godine na Kopaoniku trebao je biti upamćen isključivo po spektakularnoj atmosferi i bezvremenskim hitovima Bijelog dugmeta, benda koji desetljećima predstavlja instituciju rock'n'rolla na ovim prostorima. Bio je to, po mnogočemu, poseban događaj. Goran Bregović i njegov bend po prvi su put zajedno nastupali na ovoj popularnoj srbijanskoj planinskoj destinaciji, a interes publike bio je, očekivano, golem, s kartama koje su se tražile tjednima unaprijed. U prepunoj dvorani luksuznog hotela euforija je dosezala vrhunac dok su se nizali hitovi poput "Lipe cvatu" i "Đurđevdan". No, slavljeničko raspoloženje u jednom je trenutku prekinuo neočekivani i zbunjujući incident na pozornici. Taj događaj, ovisno o tome koga pitate, bio je ili tek manja tehnička nezgoda ili prava drama koja je umalo završila tragično. U središtu događaja našao se klavijaturist benda, Ognjan "Ogi" Radivojević, čiji je pad postao glavna tema regionalnih tabloida već prvog jutra nove godine, zasjenivši glazbeni spektakl.

Prve vijesti koje su se proširile medijskim prostorom, prenijele su prilično alarmantnu i dramatičnu sliku događaja. Pozivajući se na izjave navodnih očevidaca, gostiju iz prvih redova, mediji su izvijestili kako je u dvorani od opće euforije u sekundi nastao pravi tajac. Prema tim napisima, Radivojeviću je usred izvođenja jedne od pjesama navodno pozlilo, te mu se "smračilo pred očima". U pokušaju da dohvati ručnik, navodno se sapleo o kablove na pozornici i pao, ostavši nekoliko sekundi nepomično ležati. Tvrdilo se da je koncert istog trena hitno prekinut, a na pozornici je nastao opći metež dok su mu ostali članovi benda, predvođeni vidno šokiranim Bregovićem, pritrčali u pomoć. Priča je dalje navodila kako su glazbenika odveli u backstage, gdje su mu na ozljede glave stavljali led, te da je odbio poziv Hitne pomoći. Situacija je, prema tim izvorima, bila toliko potresna da su neki od gostiju, traumatizirani viđenim, odmah napustili koncert i otišli u svoje hotelske sobe, ne vraćajući se više na proslavu.

Međutim, nedugo nakon što su se medijima proširile ove zabrinjavajuće informacije, oglasio se i sam akter priče, Ognjan Radivojević, odlučan da demantira dramatične navode i predstavi svoju stranu priče. Putem svog profila na društvenoj mreži X (bivšem Twitteru), glazbenik je ponudio potpuno drugačiju, znatno smireniju verziju događaja, želeći, kako je napisao, odgovoriti svima pojedinačno i presjeći val dezinformacija. "Da ne odgovaram svakom pojedinačno – nije mi pozlilo na koncertu, već sam propao kroz binu", stajalo je u ključnoj rečenici njegove objave. Time je u potpunosti opovrgnuo teze o nesvjestici ili zdravstvenim problemima. "Nije prekinut koncert, nastavio sam svirati čim sam se uspravio", jasno je poručio Radivojević. Njegova objava drastično je umanjila razmjere incidenta, tvrdeći da je sve prošlo gotovo nezapaženo od strane većine prisutnih. Prema njegovim riječima, gotovo nitko u publici nije ni primijetio što se točno dogodilo, a kamoli da je itko "traumatiziran mojim padom napustio koncert".

U nastavku svoje objave, Radivojević nije krio ogorčenje i razočaranje načinom na koji su pojedini mediji izvijestili o nezgodi. Vrlo je oštro zamjerio tabloidima što ga nitko od novinara nije ni pokušao kontaktirati kako bi provjerio istinitost informacija prije objave, već su se, umjesto toga, oslonili na neprovjerene glasine. Opisao ih je slikovito kao "abrove iz šeste ruke", aludirajući na tračeve koji nemaju veze sa stvarnim stanjem stvari. "Hvala na brizi, no ne vjerujte tabloidima. Da su željeli saznati što se dogodilo, pitali bi me", zaključio je klavijaturist.

Iako je Radivojević u svojoj objavi nastojao umanjiti ozbiljnost situacije i primarno se fokusirao na ispravljanje netočnih medijskih navoda, činjenica je da pad nije prošao bez fizičkih posljedica. Dokaz za to stigao je već idućeg dana, kada je Bijelo dugme, kao pravi profesionalci, nastavilo sa svojim novogodišnjim angažmanima, nastupajući u Budvi na popularnoj "reprizi" dočeka. Novinarske ekipe koje su pratile njihov nastup na crnogorskom primorju izbliza su mogle primijetiti vidljive tragove nezgode na licu klavijaturista. Prema medijskim izvještajima, Radivojević je na licu imao vidljive modrice i ogrebotine, što je neupitno potvrdilo da je pad na Kopaoniku bio dovoljno snažan da izazove ozljede glave i lica.