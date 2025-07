Ovisnost, psihički slom, halucinacije: Nitko više ne prepoznaje slavnu glumicu za čijom figurom su žene godinama patile

Mischa Barton (39), britansko-američka glumica koja je osvojila svijet ulogom Marisse Cooper u kultnoj seriji "The O.C.", prošla je kroz turbulentno putovanje od tinejdžerske zvijezde do mlade žene koja se borila s vlastitim demonima. Rođena u Londonu 1986. godine, već je u ranoj dobi pokazivala talent za glumu, započevši svoju karijeru u kazalištu s tek osam godina.

Sa samo 17 godina, Barton je postala međunarodna senzacija glumeći privilegiranu tinejdžericu Marissu Cooper u hit seriji "The O.C.".

Foto: Profimedia

Magazin Entertainment Weekly ju je proglasio "It Girl" 2003. godine, a njezin lik postao je ikona popularne kulture. Serija je postigla nevjerojatan uspjeh, s prosječnom gledanošću od preko 7 milijuna gledatelja po epizodi u prvoj sezoni. Međutim, rana slava donijela je i svoje izazove, posebno za mladu glumicu koja se još uvijek pokušavala pronaći u svijetu odraslih.

Prvi javni znak problema dogodio se u svibnju 2007. godine na roštilju kod prijateljice Nicole Richie, glumice i reality zvijezde najpoznatije po provodima s Paris Hilton. Barton je hospitalizirana nakon što je doživjela negativnu reakciju na kombinaciju koktela i antibiotika koje je uzimala zbog bronhitisa. Ovaj incident, koji je privukao ogromnu medijsku pozornost, označio je početak niza javnih problema koji će obilježiti njezinu karijeru.

FOTO Naša poznata voditeljica zaplakala je kad je ispred crkve ugledala svog budućeg supruga

U prosincu 2007. godine, glumica je uhićena zbog vožnje pod utjecajem alkohola u West Hollywoodu. Policija ju je zaustavila nakon što je primijećeno da svojim vozilom prelazi preko dvostruke pune linije. Kao dio nagodbe, dobila je 36 mjeseci uvjetne kazne, obvezne edukacije o alkoholu i novčanu kaznu. U kasnijem intervjuu za Ryan Seacresta iskreno je izjavila: - Očito sam 100% odgovorna za svoje postupke i stvarno sam razočarana sobom - no to nije bio kraj njenim problemima.

Bartonin život postao je meta paparazza i tabloida, koji su nemilosrdno pratili svaki njezin korak. Fotografi su je pratili 24 sata dnevno, dokumentirajući svaki njezin pokret i stvarajući senzacionalne naslove iz najmanjih incidenata. Pritisak slave i konstantno medijsko praćenje doveli su do toga da je 2009. godine završila u psihijatrijskoj ustanovi Cedars-Sinai Medical Center. - Bio je to potpuni slom - priznala je kasnije u intervjuima, uspoređujući svoje iskustvo s filmom "Girl, Interrupted."

Početkom 2017. godine, na svoj 31. rođendan, Barton je ponovno hospitalizirana nakon što su zabrinuti susjedi pozvali policiju zbog uznemiravajućeg ponašanja. Svjedoci su izjavili da je glumica vikala nerazumljive stvari s ograde svog dvorišta. - O moj bože, gotovo je! Osjećam to i jako je bijesno! - govorila je Mischa viseći s ograde svoje kuće na videu objavljenom od strane TMZ-a. Kasnije je otkrila da je bila drogirana tijekom izlaska večer prije, što je dovelo do incidenta koji je ponovno privukao negativnu medijsku pozornost.

Ove svjetske zvijezde ne srame se govoriti o vjeri! Promijenila je njihove živote

Danas Barton dijeli vrijeme između Los Angelesa i New Yorka, fokusirajući se na manje filmske i televizijske projekte koji joj omogućuju veću kreativnu kontrolu nad svojom karijerom. U nedavnom opširnom intervjuu za The Times priznala je da još uvijek osjeća posljedice traumatičnih iskustava iz prošlosti, posebno ističući kako je rana slava utjecala na njezin razvoj kao osobe.

- Možete ići na terapiju svaki dan do kraja života, ali postoji određena količina traume iz svega kroz što sam prošla, posebno u ranim dvadesetima, koja ne nestaje preko noći - izjavila je Barton. Glumica je također otvoreno govorila o svojim borbama s anksioznošću i depresijom, naglašavajući važnost otvorenog razgovora o mentalnom zdravlju.

Unatoč svemu, glumica ostaje optimistična prema budućnosti. Radi na nekoliko novih projekata, uključujući romantičnu komediju koja se snima u Australiji, gdje uživa u mirnijem tempu života daleko od hollywoodske vreve. Također razmišlja o stvaranju dokumentarne serije o svom životu, želeći ispričati svoju priču iz vlastite perspektive i pomoći drugima koji se možda bore sa sličnim izazovima.