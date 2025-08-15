Ovako se Ella Dvornik osvrnula na otkrivanje identiteta novog dečka: Kod vas su vijesti vruće

Nakon što je objavljena informacija kako je njezin misteriozni partner reper Geralt iz Rivije, pravog imena Marin Hučić, Ella Dvornik se s putovanja u inozemstvu javila obožavateljima na Instagramu. - Pozz od Meštra i mene - kod vas su vijesti vruće, a kod mene pileća krilca. Što ima kod vas? Što ćete vi sa svojim Meštrićima radit ovaj vikend? - napisala je Ella i objavila je nekoliko svojih fotografija za koje su joj pratitelji udijelili samo komplimente. Nisu je ispitivali je li Marin zbilja njezin novi partner, ali poručili su joj kako izgleda jako sretno.

- Lijepo te vidjeti tako sretnu. Jako si lijepa kad se ovako "nevino" smiješ! Preslatka i presretna! Zaljubljena do ušiju. Nek si ti sretna baš ti se vidi u osmijehu - poručili su joj pratitelji na Instagramu. Reakcija na vijest o vezi s Ellom, došla je jučer i od repera Geralta koji je dao je naslutiti kako u ovoj priči nema puno istine.

Objavio je na Instagram storyju značenje riječi single, a to je osoba koja nije u braku niti u romantičnoj vezi s nekim. Ella se zasad nije oglasila po ovom pitanju i ne otkriva tko je njezin samozatajni partner kojeg u objavama zove Meštar. Nedavno je objavila i kako ju je uspio rasplakati jednim poklonom. Ella je napisala detalje u objavi u kojoj je podijelila i nekoliko fotografija s darom. "Pozove jučer mene Meštar na kavu, doda mi vrećicu i kaže: 'Sretan rođendan.' (Rođendan mi je u 12 mjesecu). Kad sam otvorila kutiju i vidjela da piše Mont… počele su mi se ruke trest i plakala sam ružno, ali sam se morala suzdržavat jer su ljudi bili oko nas. Meštar kaže da je to namjerno napravio jer je znao da neću raditi scene javno, a ja jecala u papirnati ubrus.

Mislim da nisam nikad bila toliko sretna zbog poklona. Sigurno si sad mislite 'bože ove luđakinje plače zbog penkale'. Ovo je posebna penkala, em je točno ona koju sam htjela, em 1304. Od 7000 komada proizvedenih ….i naravno od Meštra je, a ujedno je i moj prvi Mont Blanc rollerball nazvala sam je 'meštrović' . Ako me vidite u javnosti da pišem s njom, molim vas, priđite mi i recite mi: 'Wow kakva veličanstvena penkala' da se osjećam posebno", napisala je Ella, a u komentarima joj se javila i mama Danijela koja je isti dar jednom prilikom dobila od supruga Dina.