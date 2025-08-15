Prije 20 godina predstavljao nas je na Euroviziji. Zbog teške dijagnoze se povukao, a ovako izgleda sada

S pjesmom ''Daješ mi krila'' Ivan Mikulić je 2004. godine predstavljao Hrvatsku na Euroviziji koja se održala u Istanbulu. U finalu je ostvario 12. mjesto, a jedan manji skandal obilježio je njegovo sudjelovanje na ovom prestižnom glazbenom natjecanju.
Foto: Zoran Grizelj/Vecernji list
Naime, nakon polufinalnog glasanja došlo je do skandala jer se uvidjelo da su hrvatski glasači glasali i za svoju pjesmu i dodijelili joj 4 boda.
Foto: Zeljko Hladika/PIXSELL
Zbog pravodobne reakcije iz Hrvatske spriječena je diskvalifikacija, a naknadno oduzeta 4 boda nisu koštala Hrvatsku odlaska u finale. 
Foto: Zeljko Hladika/PIXSELL
Glazbena karijera danas 57-godišnjeg glazbenika počela je 1995. godine kada se s pjesmom "Ti i ja" natjecao na Dori, a 1999. godine imao je još jedan hit, pjesmu "Pustite me da je volim" koja je aktualna i danas.
Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL
Nastupao je na brojnim festivalima i pjevao u dijaspori. Diplomirao je novinarstvo i odnose s javnošću na Filozofskom fakultetu u BIH, a onda se 2008. godine povukao iz javnosti, ne samo zbog studija već i zbog zloćudne bolesti.
Foto: Davor Puklavec/PIXSELL
Naime, otkrio je kako je pobijedio tumor na mozgu.
Foto: Davor Puklavec/PIXSELL
– Prva misao je bila što s djecom. Iako sam isprva mogao ići na gaže, nakon nekog vremena počeli su se ponavljati problemi s ravnotežom. Nisam mogao voziti auto i nisam mogao podnijeti veliku buku. Danas je to razdoblje iza mene – ispričao je Mikulić u intervjuu za Story, a potom je dvije godine kasnije otkrio kako mu vrhunac karijere nije bio Eurosong već uloga u rock-operi Jesus Christ Superstar koja je igrala u koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog.
Foto: Davor Puklavec/PIXSELL
Ivan se nekoliko puta pokušao vratiti na glazbenu scenu, no nije uspio ostvariti uspjeh i popularnost kakvu je imao prije nešto više od dvadeset godina.
Foto: Sinisa Hancic/PIXSELL
Mikulić se 2022. godine pojavio u emisiji ''Dobro jutro, Hrvatska''.
Foto: Nina Djurdjevic/PIXSELL
Tamo je razgovarao s voditeljima Doris Pinčić i Mirkom Fodorom. Ivan je tim povodom i zapjevao, a došao je zbog toga što nastupa na 27. Širokobriješkoj večeri. 
Foto: Nina Djurdjevic/PIXSELL
Nakon dugog niza godina i godina u koroni konačno su se opet mene sjetili, nisu me zaboravili. Predsjednik Zavičajne zajednice Široki Brijeg izvadio me iz naftalina. Neko vrijeme ipak je učinilo svoje – kazao je tada glazbenik.  
Foto: Nina Djurdjevic/PIXSELL
Foto: Zarko Basic/PIXSELL
Foto: STOLE LASIC/Vecernji list
Foto: Tomislav Milicevic/Vecernji list
Foto: Ivana Ivanovic/Vecernji list
Foto: Tomislav Milicevic/Vecernji list
Foto: Zoran Grizelj/Vecernji list
Foto: Zoran Grizelj/Vecernji list
