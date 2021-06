Ovaj farmer iz 'Ljubav je na selu' ima devetero djece i četiri braka iza sebe i traži petu suprugu

Na RTL-u se upravo reprizira međunarodna sezona showa "Ljubav je na selu" u kojoj je veliku pažnju privukao farmer Domino Santro koji je na svom imanju ugostio kandidatkinje Sonju, Gordanu i Barbaru. Gledateljima kao i kandidatkinjama bila je zanimljiva njegova životna priča i bogato iskustvo koje je stekao dok je živio u Italiji, Francuskoj, Danskoj, Meksiku te Kaliforniji. Domino (61) velika je umjetnička duša i voli pjevati, pisati i svirati i spretan je u obradu drva i izrađuje kubure.

- To što radim te kubure, tešem od drveta, nekima izgleda kao da sam čudak, ali to je fantastičan hobi. To sam počeo raditi kada sam u Kaliforniji živio. Onda sam vidio da Pacifik naplavi toliko nekakvog egzotičnog drva na plažu i da to drvo izgleda fantastično pa sam ga skupljao i sušio - ispričao je Domino u jednoj od emisija "Ljubav je na selu". Zadnjih nekoliko godina živi u Berlinu i to jako minimalistički ispričao je kako u kući u kojoj stanuje nema vode a u trgovinu skoro da ni ne ide jer sve za jelo ima u svom vrtu od povrća do voća.

Za razliku od većine farmera koji se prijave u ovaj show Domino iza sebe ima bogat ljubavni život i iza sebe ima četiri braka u kojima mu se rodilo devetero djece. Rekao je kako u showu traži osobu koja bi s njim podijelila sreću i životni stil kakav on voli i da s tom osobom ima harmoniju kakvu imaju plesači u tangu, rekao je za RTL. Ta želja mu se nije ispunila, ali stekao je zahvaljujući showu brojne obožavateljice.

