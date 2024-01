Ova redateljica svoje je prvo glumačko iskustvo doživjela kao beba u "Kumu"

Nakon svakog snimanja, Sofia Coppola obavezno sačuva memorabilije sa seta - scenarij, polaroide s kostimskih proba, fotografije, isječke iz časopisa i sve što je bilo pričvršćeno na oglasnu ploču tijekom snimanja. U nekim mlađim godinama, sve joj je to djelovalo kao smeće koje bi, priznala je, bacila u neki zapećak i nikad više ne bi razmišljala o tome. A onda je stigla pandemija korona virusa, a ona je bila zatvorena u svome domu u Los Angelesu, gdje joj je svaka sačuvana stvar djelovala kao blago: poster njezinog prvog filma "Virgin Suicides" sa Sundance festivala ili članak u časopisu Vanity Fair, koji joj je poslužio kao ideja za scenarij filma "Bling Ring".

Naposljetku je te uspomene složila u zanimljivu knjigu ružičastih korica, nalik spomenaru, kojom se osvrće na svoju višegodišnju karijeru. Svoje arhivirano blago objavila je u knjizi "Sofia Coppola Archive: 1999-2023", koja pruža rijedak pogled u njezin intimni svijet i cjelokupni kreativni proces, uključujući i bezbroj pisama koje je uputila glumcu Billu Murrayu, od kojih jedno kaže da neće snimiti "Izgubljeni u prijevodu" ne pristane li glumiti u njemu, kao i dokumente sa seta njezinog posljednjeg, osmog filma "Priscilla", koji je ljetos imao premijeru na Venecijanskom filmskom festivalu, gdje su ga podjednako dobro prihvatile i publika i kritika.

Film je snimljen prema memoarima Priscille Presley "Elvis i ja" objavljenim još 1985. koje je Sofia Coppola prije nekoliko godina krenula čitati s mišlju o "sočnoj, glamuroznoj priči." U stvarnosti je ostala zapanjena činjenicom koliko se emocionalno povezala s Priscillom. "Mislila sam da će biti samo zabavna avantura i iznenadilo me koliko mi je bliska njezina priča", rekla je. I zaista, ove dvije žene dijele puno sličnosti, a najveća među njima svakako je odrastanje, odnosno formativne godine s poznatim umjetnicima, Priscilla sa suprugom Elvisom, a Sofija s ocem, slavnim filmašem.

"Kroz svoju obitelj znam kako je to biti unutar show business obitelji. Znam da te kroz odrastanje ljudi gledaju na drugačiji način. Uz to, životom s mojim ocem, tom velikom osobnosti, velikim umjetnikom, golem se dio naših života vrtio oko toga. I kad vidim život moje majke, kako je pokušavala pronaći svoj put unutar njegovog, mogu se povezati s time", izjavila je Sofia povezujući svoj život s Priscillinim.

Priscilla je, pak, izjavila da je Sofijin rad pratila još otkad je 2003. osvojila Oscara s filmom "Izgubljeni u prijevodu".

"Jednostavno mi je jasno tko je ona i osjećala sam da bi me mogla razumjeti", rekla je. "Mislila sam, imamo drugačije priče, ali ona bi mogla moju razumjeti bolje od bilo kojeg pisca jer je proživjela slično na svoj način."

Pritom, Sofia Coppola odavno više nije samo kći velikoga Francisa, redatelja kultnih filova "Kum" i "Apokalipsa Danas", ona je pionirka ženske režije u Hollywoodu koja je napokon, nakon tolikih godina dokazivanja, truda i rada, sa sebe uspjela oprati biljeg slavnog oca i zasjati u punom sjaju, kao jedna od najtalentiranijih, najosebujnijih i najpoetičnijih, pa i najuspješnijih redateljica u filmskoj povijesti.

Ova američka scenaristica, producentica i redateljica rođena je 1971. u New Yorku, kao najmlađa kći Eleanor i Francisa Forda i Eleanor Coppole. Sofia ima samo godinu dana kada njen otac snima prvi dio trilogije "Kum" koji postaje možda i najveći film svih vremena. Dijete je koje odrasta u velikom filmsko-umjetničkom klanu, kojem pripada i njezin rođak Nicolas Cage, s ogromnim utjecajem u Hollywoodu. Odrastala je na filmskim setovima, a svoje je prvo glumačko iskustvo doživjela kao beba upravo u spomenutom "Kumu".

Igrala je u ukupno sedam očevih filmova, lansirala vlastitu liniju odjeće, imala nekoliko propalih veza s kvazi-boemima njujorške i pariške intelo-scene, režirala je videospotove i reklame za parfeme. Činila se pomalo dezorijentiranom. U to vrijeme, filmskim krugovima kružio je vic koji je otpočinjao pitanjem "Znate li koja je najkraća knjiga na svijetu?" Kad bi ispitanik odgovorio niječno, njegov bi sugovornik odgovorio: "Memoarska knjiga Sofije Coppole koja se zove Moja borba."

Ta dosjetka u dobroj je mjeri opisivala neslavni status koji je do početka prošlog desetljeća imala Sofia Coppola, koju su i mediji i filmofili doživljavali kao antipatični primjer nepotizma. Dijete genija Novog Hollywooda, bila je povlašteni curetak zaštićen imutkom, obiteljskim vezama i snažnim sicilijanskim instinktom za obiteljsko pomaganje.

Uspješni i moćni Coppole premrežili su u to doba čitav Hollywood, a pod okriljem te "famiglie" glumiti je počela i nelijepa, krhka curica tanane figure i tugaljivog izgleda. Otac joj je 1990. dao i ulogu mlađane Mary Corleone u trećem i najslabijem nastavku mafijaške epopeje "Kum". "Kum 3" prošao je osrednje, no najveći dio averzija javnosti obrušio se na 20-godišnji Sofiju koju su kritičari pregazili, a mediji se s njom ismijavali. Stoga se ranih 90-ih u potpunosti okrenula režiji - i nije pogriješila.

Još od svoga filmskog debija - kratkometražnog filma "Lick the Star" 1998., a dogodine i dugometražnog prvijenca, ekranizacije kultnog romana "The Virgin Suicides" ("Samoubojstva djevica") Jeffreya Eugenidesa, gradila je prepoznatljiv redateljski rukopis, a beskompromisna poetičnost, vizualna preciznost i sugestivna atmosfera, njezin su zaštitni znak. Najnevjerojatniji lajtmotiv filmova Sofije Coppole jest i odsutnost svake vulgarnosti i agresivnosti, čak kada je temelj priče zastrašujući i traumatičan. Iako joj "The Virgin Suicides" nije donio nagrade, pozicionirao ju je u svijet filmografije i omogućio joj lakši daljnji napredak u svijetu režije.

Najveći redateljski uspjeh ostvarila je 2003. godine sada već kultnim filmom "Izgubljeni u prijevodu". Iako ga je snimila u svojoj 33. godini, mnogi se slažu u tome da je riječ o kapitalnom djelu Sofije Coppole, a ta romantična priča o ljudskom otuđenju, samoći i potrazi za ljubavlju oduševila je i publiku i kritiku. Bio je to film koji joj je promijenio život. "Izgubljeni u prijevodu", sa Scarlett Johansson i Billom Murrayem u glavnim ulogama, poharao je festivale i kino-dvorane poput uragana. Sofia je dobila Oscara za najbolji originalni scenarij, a Bill Murray za najbolju mušku ulogu. Uz to je postala i tek treća žena u povijesti koja je bila nominirana za ovu nagradu u kategoriji najbolje filmske režije. Mlada redateljica ovim je filmom postala sinonim za majstoricu atmosfere, fine ironije i doziranog humora. No, otvorilo se se pitanje - je li film "Izgubljeni u prijevodu" tek slučajni uspjeh prosječne redateljice, koja je i dalje samo "kći velikog tate", ili je to početak jednog zanimljivog filmskog opusa?

Jer, kritika je na nož dočekala njen idući dugometražni film "Marie Antoinette", o giljotiniranoj francuskoj kraljici. Nije tu bila riječ o ozbiljnoj povijesno-političkoj drami, kako se očekivalo, pa je valjda Sofia javnost razočarala pojednostavljenom pričom, nalik tinejdžerskim filmovima, o razmaženoj usamljenoj djevojci koju svi preziru jer je povlaštena, a istodobno joj se ulaguju jer je moćna. Danas se on smatra jednim od njenih najboljih filmova i s godinama je stekao kultni status u određenim krugovima, što je mnoge iznenadilo jer je film izviždan na premijeri u Cannesu 2006. godine.

Ova povijesna drama s Kirsten Dunst u glavnoj ulozi i dalje nailazi na podijeljena mišljenja, a na portalu Rotten Tomatoes ima ocjenu kritičara od 58 posto. Čak je i Coppola u nedavnom intervjuu priznala da je film promašaj, ali drago joj je što je s vremenom pronašao svoju publiku. "Marie Antoinette" zapravo je odličan, prije svega vizualno i kostimografski dojmljiv film, s neskrivenim i bolnim autobiografskim momentima. Nakon neuspjeha, Sofia Coppola naprasno se povukla i činila se otpisanom kao ozbiljna redateljica. Zbog toga je njezina pobjeda na Mostri 2010. godine još slađa, a riječ je o Zlatnim lavom ovjenčanom filmu "Somewhere".

Po mnogočemu se ovaj film u sineastičkim krugovima nadovezuje na njezino prvo remek-djelo "Izgubljeni u prijevodu". "Somewhere" već naslovom podsjeća na tako specifičnu atmosferu punu humora i melankolije koju je uspjela stvoriti u svom lovorikama ovjenčanom filmu iz 2003. sa Scarlett Johansson i Billom Murrayem. I film koji je donijela u Veneciju ima jedan hotel kao mjesto radnje, izgubljene likove kao glavne aktere i ljubav u nježnim nijansama. Glavni lik je trećerazredni glumac kojemu su svojedobno prognozirali prvorazrednu karijeru, a koji vozi Ferrari, stanuje u kultnom hotelu Chateau Marmont u Los Angelesu i živi život pun - praznine.

Tu prazninu privremeno ispunjava sadržajem (i ljubavlju) njegova 11-godišnja kći koja mu dolazi u posjet. Kritičar Süddeutsche Zeitunga zabilježio je tada kako nije lako argumentirati zašto je četvrti film kćeri slavnog oca remek-djelo jer nisu revolucionarni ni tema, ni priča, ni način na koji je ona ispričana, ali da on to bez dvojbe jest.

To su mišljenje dijelili i ostali oduševljeni kritičari, a redateljica je na Lido mogla doći bez velikog straha, jer je prethodno dobila blagoslov svoga oca. Zadovoljno je ispričala kako joj je rekao: "Ovakav film si samo ti mogla napraviti". Priznala je i da je ovo njezin najintimniji film do tada. Jedanaestogodišnja kći glumca zarobljenog u frustraciji holivudskog mikrokozmosa koji se sastoji od seksa, pilula i Ferrarija nije, rekla je, ona sama, ali u filmu ima puno trenutaka iz njezinog djetinjstva.

Uspješan niz nastavila je kriminalističkim filmom "The Bling Ring" iz 2013. godine koji je ona i napisala i režirala, s glumačkom ansamblom predvođenim Emmom Watson, Katie Chang, Israelom Broussardom, Taissom Farmigom, Claire Julien, Georgiom Rock i Lesliejem Mannom. Snimila ga je nadahnuta člankom na koji je naišla u Vanity Fairu o tinejdžerima koji su, zaluđeni celebrity kulturom koja kulminira fascinacijom poznatim ličnostima, upadali u domove poznatih kako bi uživali u njihovim stvarima.

- Iako sam uz tatu odrastala u Hollywoodu i u društvu slavnih i poznatih, to ipak nije moj svijet, koji je generalno zapravo jedna iluzija koju stvaraju mediji i koja ima malo veze sa stvarnim životom. Mladi se poistovjećuju sa životima slavnih kroz fotografije paparazza i poluistinite ili izmišljene tekstove i to je ono što me je zanimalo u ovom filmu. Tabloidi izgledaju kao stripovi koji nemaju veze sa stvarnošću. Kad sam ja bila srednjoškolka, nije bilo toliko informacija kao danas kojima su ti mladi ljudi svakodnevno bombardirani zbog čega gube dodir sa stvarnošću. Drago mi je da u mojim mladim godinama nije postojao Facebook! Imam vjeru i nadu u mladu generaciju, ne mislim da su svi isti - ispričala je tada, u povodu premijere filma.

Potom je, 2017. godine, na Cannesu odnijela nagradu za najbolju redateljicu, a nagradu je odnijela za najbolju režiju za "The Beguiled", remake istoimenog filma Dona Siegela iz 1971. o upadu ranjenog vojnika, Colina Farrella, u djevojački internat koji vodi Nicole Kidman.

Sofia je ovom pobjedom ušla u povijest jer je tek druga žena koja je osvojila tu prestižnu nagradu u 70 godina festivala, a ujedno i prva Amerikanka kojoj je to pošlo za rukom. Coppola nije osobno mogla primiti nagradu, ali se u unaprijed napisanom govoru zahvalila "svom ocu, koji me naučio pisanju i režiranju i ljubavi prema kinematografiji te mojoj majci koja me uvijek poticala da budem umjetnica."

Kada je riječ o privatnom životu, nakon propalog braka s američkim filmašem Spikeom Jonzeom, pronašla je sreću s francuskim glazbenikom Thomasom Marsom. Vjenčali su se 2011. u talijanskom gradiću Bernalda, a zavjete su izrekli u renoviranoj palači u kojoj je rođen njezin pradjed, otac Francisa Forda Coppole koji je, dakako, svjedočio vjenčanju svoje kćeri. Od poznatih osoba na vjenčanju je bio redatelj George Lucas. Na jelovniku su bila tradicionalna talijanska jela i namirnice pa su gosti uživali u pršutu, smokvama, umaku od rajčica i bosiljka i mozzarelli, a pilo se vino koje proizvodi obitelj Coppola.

I to je uglavnom bilo sve što je spaja sa svijetom slavnih, bogatih i moćnih, kojem pripada rođenjem, ali se nikada ne razmeće. Ne prate je skandali ni tračevi, fura odličan modni stil, a uz sve to je i dalje skromna. Tatina mezimica pronašla je vlastiti put, postala je ostvarena obiteljska žena i važna redateljica.

