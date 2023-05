Otkriveno je koji po redu Let 3 nastupa u finalu: Imamo šansu za pobjedu ovaj put

Na službenim stranicama Eurovizije te na njihovim društvenim mrežama nakon druge polufinalne večeri objavljen je i raspored nastupa u finalu koje će se održati sutra. Naši predstavnici Let 3, kako je najavljeno već ranije, nastupaju u drugom dijelu finalne večeri i sada smo doznali i koji su po redu.

Riječki rokeri na pozornici Liverpool Arene će nastupiti predzadnji, njihov nastup je 25. po redu i nakon njih će pjevati još samo domaćini Veliki Britanija. Ovo je raspored nastupa u finalu koje otvara Austrija i zatim slijede Portugal, Švicarska, Poljska, Srbija, Francuska,Cipar, Španjolska, Švedska, Albanija, Italija, Estonija, Finska, Češka, Australija, Belgija, Armenija, Moldavija, Ukrajina, Norveška, Njemačka, Litva, Izrael i Slovenija.

Kada je objavljen raspored kojim će nastupati finalisti na društvenim mrežama počelo se komentirati koliko nam ide u prilog što nastupamo predzadnji. Mnogi su zaključili kako je to zapravo dobro jer će publici nastup naših predstavnika Leta 3 ostati najsvježiji u pamćenju. - Počinjem vjerovati kako Hrvatska zbilja ima šanse za pobjedu. Hrvatska je 100% pobjednica publike. Ovaj put će Hrvatska pobijediti - bili su neki od komentara na društvenim mrežama.

Naši predstavnici marljivo odrađuju svoje obaveze u Liverpoolu dok čekaju finale i nastup u Liverpool Areni. Zabrinula nas je malo vijest o prehladi Zorana Prodanovića Prlje, ali on je bolje i sve bi trebalo biti spremno za nastup. Dok se Prlja odmara i skuplja snagu za finale ostatak članove benda predvođeni Damirom Martinovićem Mrlom obilaze Liverpool i druže se s obožavateljima koji ih neprestano zaustavljaju na ulici i mnogi znaju refren pjesme "Mama ŠČ!".

Letovci su jučer gostovali i u jutarnjem programu britanskog BBC-a. U intervjuu snimanom u Liverpool Areni, pred kamere britanske televizije stali su Damir Martinović Mrle (61) i Dražen Baljak (45) te su otkrili kako se osjećaju nakon plasmana u finale. Eurovizija je velika stvar u Hrvatskoj. Mislim da je to najgledaniji show tijekom cijele godine. Mi usrećujemo naše ljude i to je najvažnije - rekao je Baljak pa objasnio što znači njihova poznata uzrečica:

I’m starting to think Croatia has a chance to win 🤔 #eurovision