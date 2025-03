Otkriveni šokantni detalji: Vedranu Rudan je tijekom snimanja emisije doktor održavao na životu

Spisateljica Vedrana Rudan gostovala je prošle nedjelje u emisiji “Nedjeljom u 2” na HTV-u, gdje je otvoreno progovorila o svojoj borbi s rakom žučnih kanalića, ali i o ljubavi prema pisanju, koje, kako kaže, održava njezin duh živim. Njezino gostovanje izazvalo je brojne reakcije publike, a na njega se nekoliko dana kasnije iznova osvrnula i sama spisateljica na svojoj službenoj Facebook stranici. “Ljudi iz Gradske knjižnica Rijeka bili su dragi domaćini. Hvala ekipi ‘Nedjeljom u 2’, Aci Stankoviću, redatelju Željku Musiću, novinarki Branki Suvajac Ljubičić, organizatorici snimanja Petri Topalovec te snimateljima HTV-a. Posebno zahvaljujemo doktoru Alojziju Košiću koji je Vedranu za vrijeme snimanja održavao na životu”, piše na Facebooku.

“Zahvaljujući njima, svjetla reflektora obasjala su lica mladih ljudi iz Dnevne bolnice riječke onkologije koji svojim entuzijazmom, ljubavlju i znanjem liječe najbolesnije. Vedranu žalosti što nisu i nikad neće biti dovoljno plaćeni za svoj rad. Bešćutna Hrvatska slavi i nagrađuje neke druge heroje. I na kraju, ali Vedrani bitno. Mnogi od vas slali su, neki joj godinama šalju poruku da je ‘žena s mudima’. NE, NIJE! Vedrana ima jajnike”, dodali su iz Vedranina tima.

"Imam izuzetno agresivan rak žučnih kanalića koji se vrlo teško otkriva", izjavila je u emisiji Vedrana Rudan. Budući da se redovito kontrolirala, rak je bio operabilan. Operacija je dobro prošla, limfni čvorovi bili su čisti i sve je bilo kako treba. Prva kontrola dobro je prošla i nije bilo metastaza. No na drugoj kontroli, u roku od dva mjeseca, već je bilo mnogo metastaza.

Prije operacije, kaže, obavila je tri pregleda i svaki od njih platila 1.000 eura. Operacija je uz popuste stajala oko 9.000 u privatnoj klinici jer nije ušla u kvotu, a država s tom klinikom ima ugovor. Spomenula je i da joj je u to vrijeme u Srbiji trebala izaći knjiga "Umrijeti bez stresa". Izdavaču je odmah javila da zbog bolesti ne može na prezentaciju knjige ni na popratne događaje, a već sutradan iznenadila ju je uplata od 10.000 eura. Tada se i odlučila na operaciju. Nakon nalaza koji je pokazao da su se metastaze proširile, Vedrana Rudan odlučila je da će otići u Švicarsku.

- Odlučila sam davno, rekla sam u mnogim intervjuima, ne želim umirati na rate. Ja hoću eutanaziju, izjavila je.

Na internetu je vidjela da to stoji 17.000 eura, od supruga i djece dobila je potporu, a onda je slijedila komunikacija sa Švicarskom. Poslala je prevedene nalaze i bila prihvaćena kao kandidat za eutanaziju. U vezi s tim, kazala je, protokoli u Švicarskoj vrlo su drastični, intervjuiraju vas, jeste li pri sebi, želi li vas rodbina ubiti... Napisali su joj i da mnogi traže eutanaziju, ali ih 85% odustane. S obzirom na to da je u međuvremenu onemoćala toliko da nije mogla ni ući u automobil, a kamoli otići u Švicarsku, od te je namjere odustala. Sada je na kemoterapiji jer su joj liječnici predočili statistiku, mogućnosti i podatke na temelju kojih bi si trebala dati šansu. Vi ste neizlječivo bolesni, nikada se nećete izliječiti, ali postoje neke statistike, rekli su joj liječnici.

- Ta moja djeca, koji su odrasli ljudi, sin mi ima 50, kći 46 godina, kada su čuli da postoje neki brojevi, a neću ih spominjati jer nisu vrijedni spomena, rekli su mi: Mama, svaki dan je dobitak. Ostani, ostani, ostani. Muž me hvata za nogu: Ti si tu, ti si tu! Mislim, kako sam ja tu? Ja sam tu, kemoterapija, kriza, bolnica gdje te dignu, vratiš se doma, kemoterapija, kriza, bolnica... To definitivno nije život koji bih ja htjela. A s druge strane imaš dvije 50-godišnje bebe koje te hoće, imaš muža koji te ne da. Mi smo izuzetno povezani, kazala je Vedrana Rudan. Nije željela odgovoriti na pitanje kako bi se ona ponašala da je u sličnoj situaciji. Na pitanje je li pritisak okoline na neki način prevladala, odgovorila je: "Ne, ne, to ubija. To ubija".

