Otkriveni detalji žestoke svađe Meghan Markle! Evo zašto je zaratila s bivšim prijateljem

Vojvotkinja od Sussexa, Meghan Markle, i bivši urednik britanskog Voguea, Edward Enninful, nekada su bili nerazdvojni, opisujući se kao "istomišljenici" koji su uživali u "filozofiranju" uz čaj od mente. Njihova suradnja kulminirala je 2019. gostujućim uredništvom Meghan za izdanje "Forces for Change", koje je postalo najbrže prodavano u povijesti magazina. Enninful je tada snažno podržavao Meghan, čak i tijekom kontroverznog intervjua s Oprah Winfrey 2021., bivajući s njom u stalnom kontaktu.

No, idila je naprasno prekinuta. Kako prenosi Daily Mail, do raskola je došlo 2022. zbog Enninfulovih planova da poprati humanitarni rad Meghan i Harryja, s naglaskom na vojvotkinjin govor na summitu One Young World. Planiran je bio opsežan prilog, no sve je iznenada otkazano.

Insajderi iz Condé Nasta tvrde da su Meghan i njezin tim očekivali naslovnicu, tiskanu ili digitalnu. Enninful to nije mogao ispuniti jer je naslovnica za rujan 2022. bila rezervirana za Lindu Evangelistu, dok je kolovoz bio posvećen Pride izdanju. Meghan je ponuđena velika priča unutar časopisa i online, što je ona, navodno, odbila.

Nakon odbijenice za glavnu naslovnicu, Meghanin tim je zatražio posebnu digitalnu naslovnicu. Enninful je i to odbio, smatrajući "neprikladnim". Uvrijeđena vojvotkinja potpuno je odustala od suradnje, što je Enninfula navodno razbjesnilo i nepovratno narušilo njihovo prijateljstvo. Ni Meghan, ni Enninful, ni Condé Nast nisu komentirali ove navode.

Postojale su i ranije naznake trzavica. Kraljevski biograf Tom Bower u knjizi "Osveta: Meghan, Harry i rat između Windsora" tvrdio je da je do sukoba Meghan i Enninfula došlo još tijekom pripreme izdanja Voguea 2019. Osoblje je navodno bilo frustrirano Meghaninim zahtjevima i "lošim idejama". Bower navodi i neslaganja oko marketinga te da je odluka da Meghan ne bude na naslovnici (navodno da ne ispadne "hvalisava") donesena protiv njezine volje.

Nakon navodnog sukoba, primijećeno je Enninfulovo zbližavanje s ostatkom kraljevske obitelji. Postao je povjerenik Kraljevog fonda, dobrotvorne organizacije kralja Charlesa, prisustvovao krunidbi i bio domaćin događaja za The King's Trust u New Yorku, gdje Meghan navodno nije bila pozvana. Enninful na Instagramu prati kraljeve dobrotvorne organizacije, ali ne i Meghanine. Mnogi su kao konačnu potvrdu prekida protumačili Meghanin izostanak s Enninfulove oproštajne naslovnice britanskog Vogueu u ožujku 2024., na kojoj su se našle brojne zvijezde, uključujući i njezine prijateljice poput Oprah i Serene Williams.

