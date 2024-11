Otkazan koncert Marije Šerifović u Varaždinu, obožavatelji razočarani

PROŽIVJELA JE PRAVU DRAMU

'Otac me izbacio iz kuće kad je saznao da želim biti glumica': Jelena Perčin otvoreno o teškom početku karijere

Odnos s ocem ostao je složen i nakon što je Jelena uspješno upisala Akademiju. - Dandanas nije se s time saživio. Kao, prihvatio je, no mislio je da će to prestati, da će me proći pa ću upisati nešto drugo - objašnjava glumica. Čak i danas, kada je teško bolestan, često je pita: "Jesi li još glumica?"