'Svaki normalan čovjek bi postupio kao i ja

Tomislav Madžar, savjetnik predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović preksinoć je spasio život gospođi u restoranu ‘Didov san’. – Bio sam na reviji Aleksandre Dojčinović i pozvali su me da dođem u restoran u kojem je na podu ležala žena bez svijesti. Započeo sam s reanimacijom, i dok je došla prva pomoć puls joj je već bio vraćen – kaže nam ovaj liječnik sportske medicine.

Jedni plakali, drugi se bojali

– Ne bih ovaj čin isticao niti javno govorio o njemu, jer svaki normalan i dobronamjeran čovjek, posebno zdravstveni radnik bi postupio isto kao i ja, ali već kad ste me nazvali ispričat ću što se dogodilo, i apelirati na važnost edukacije i pravilnog postupanja prilikom pružanja prve pomoći. Brojne organizacije to omogućavaju, Hrvatski crveni križ, Zavod za reanimaciju, Zavod za hitnu službu. Naime, bio sam na reviji kod prijateljice i najbolje hrvatske dizajnerice Aleksandre Dojčinović, i u jednom trenutku su me pozvali da dođem u restoran u kojem je na podu ležala žena bez svijesti. Ljudi se okupili oko nje, neki su plakali, drugi bili u strahu. Započeo sam s reanimacijom, i dok je došla prva pomoć puls joj je već bio vraćen – priča nam Tomislav Madžar i nastavlja:

– Prebačena je u KBC Rebro. Poslije nam se javila jedna njezina prijateljica i rekla da je gospođa preživjela, i da se puno zahvaljuje – kaže liječnik sportske medicine i ravnatelj poliklinike Vaš pregled koja se, između ostalog, bavi edukacijom pružanja prve pomoći za radnike, sportaše, građana.

Edukacija je nužna

– Jako je to važno u životu, jer kao što vidite nikad ne znate u kojoj situaciji će nekom trebati prva pomoć i zato apeliram na nužnost edukacije u pružanju prve pomoći. Predsjednik sam i zdravstvene komisije HNS-a za sve nogometaše i stručni stožer koja je prije nekoliko dana za sve naše A reprezentativce i članove stožera organizirala edukaciju u pružanju prve pomoći – ističe doc. dr. sc. Madžar.