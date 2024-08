Otac ga je tukao, škola mu nije išla, zbog disleksije su ga maltretirali, a htio je postati - svećenik!

Olimpijski plamen u Parizu je ugašen, a nama preostaje čekati četiri godine koje nas dijele od onih u Los Angelesu. Vidjeli smo brojen nezaboravne sportske trenutke, neobične zgode i skandale, ali smo za naše Hrvate i strastveno navijali. Na kraju svakih igara olimpijska zastava se predaje idućem domaćinu, a to će 2028. godine biti upravo Los Angeles. Po zastavu je došao, glavom i bradom slavni američki glumac Tom Cruise. Na užetu se kao u svojim filmovima "Nemoguća misija" spustio u Stade de France i preuzeo zastavu, sjeo na motor i otišao.

Upravo je ovo bio odličan povod da se prisjetimo njegove životne priče. Na zidovima tinejdžerskih soba prije tri desetljeća mogli smo vidjeti postere Madonne, Michaela Jordana, bilo je tu i Guns & Rosesa, a mogao se pronaći i slavni Tom Cruise. Njegov ljubavni život u prošlosti nije bio sretan. Zanimljivo jest to da se od svake supruge razveo kad su one bile u Isusovim godinama - odnosno kad su imale 33. Točno u toj dobi razvele su se Mimi Rogers, Nicole Kidman i Katie Holmes. Poigrali su se Cruiseovi fanovi i s brojkama, a to je tek čudno... Svaka je supruga bila točno 11 godina mlađa od prethodne! Mimi Rogers rođena je 1956., Nicole Kidman 1967., a Katie Holmes 1978. godine, pisao je ranije Večernji list.

Ovaj glumac visok je 170 centimetara, a po iskustvu žena s kojima je bio u ljubavnim odnosima, očito je kako boli baš visoke žene. On je od svih bio niži, a kad se Nicole Kidman rastala od Toma Cruisea, za časopis Vanity Fair je kazala: – Čemu se najviše veselim nakon razvoda? Moći ću ponovno nositi visoke štikle!

Osim toga, kad je riječ o Cruiseu za njega se veže i Scijentološka crkva koja je organizirala prvi čvenk s Katie Holmes, zato što su godinama tražili tko bi mogao biti zamjena za Nicole Kidman. Lijepa brineta , koja se proslavila u seriji Dawson's Creek nije mogla izdržati sve prepreke koje je Cruise pred nju zbog scijentologije stavljao.

– U školi sam jednom uspio proći biciklom po hodnicima, no odnekud se pojavio domar, završio sam leteći u ormariće. Otrčao sam brzo kući jer nisam smio zakasniti na ručak. U to sam doba bio prvi put s djevojkom na spoju. Gledali smo film “Jedan na jedan” s glumcem Robbyjem Bensonom, pojeli sladoled i išli kući. Moja nas je mama dovezla pred kino, a njezina nas je mama kasnije pokupila i vratila kući – ispričao je za People Tom Cruise te se prisjetio svog djetinjstva.

Naime, njegovo djetinjstvo nije prolazilo glatko. Kada je bio dijete, bio je lud za hrvanjem. Hrvao je dan i noć, mislio je tu graditi karijeru. No, kako je u jednom rušenju na pod nezgodno pao, stradalo mu je koljeno. Više nije mogao na parter. I da skrati vrijeme, počeo je glumiti u školskoj predstaviti “Dečki i lutke”, nekad popularnom filmu u kojem su glumili Marlon Brando i Frank Sinatra.

Gledate li njegove filmove još od 1981., u svakom je trčao. Barem jednom. I na Instagramu mu piše “Tom Cruise: glumac, producent, trči u filmovima od 1981.” A na motoru se vozio otkako mu je bilo deset godina. – Mala Yamaha, nju sam kupio kad sam imao deset godina. Mama je radila cijeli vikend, a ja sam taj motor sakrio u podrum. Nisam joj odmah rekao jer bi počela paničariti. Ona je bila na poslu, a ja sam sa susjedima popravljao motor. Do dva ujutro smo ga popravljali, htio sam napokon čuti zvuk tog motora.

Međutim, kad sam krenuo, nisam znao kako zakočiti pa sam se zabio u susjedov automobil. I onesvijestio sam se nakratko, a onda brzo vratio motor u podrum. Godinama kasnije ispričao sam majci što se dogodilo te noći, priznao sam sve! – ispričao je.

Škola mu nije išla. Školovao se tek 12 godina, a u to je doba promijenio – 15 različitih škola. Selili su se njegovi od Tulse, Oklahome, Cincinnatija sve do Ohija. Dakle, govoriti o frendovima Toma Cruisea iz škole nema smisla. Čim bi upoznao ekipu iz škole, već se selio na drugo mjesto. – Uvijek sam bio novi klinac koji je imao pogrešne cipele, krivi naglasak. Nisam imao stvarno bliskog prijatelja. Nisam imao nekog s kime bih dijelio tajne, stvari, nekome kome bih se povjeravao kao ostali klinci. Bio sam sâm – ispričao je za časopis Parade. Nisu ga ni tamo prihvaćali objeručke, naprotiv, zbog disleksije su ga drugi klinci maltretirali.

Želio biti svećenik

– Zbog disleksije su me slali iz škole i psihijatru. Bio sam etiketiran i pitao sam se jesam li normalan. Ni kod kuće nije bilo mira zbog nasilja, otac Thomas Mapother III. tukao ga je. – Bio je nasilnik i kukavica. Onaj tip oca koji će, čim nešto pođe po zlu, početi udarati djecu. U trenutku kad sam mislio da sam siguran, samo bih čuo prasak. Udario bi me opet... Znao sam da nešto s njime nije u redu – pričao je Cruise u doba kada je čekao dijete s Katie Holmes. Spasila ga je majka Mary Lee South koja se rastala od nasilnog oca i udala za čovjeka po imenu Jack South. Posljednji je put oca sreo u bolnici kada je ovaj umirao. – Umirao je od raka, bio je u kasnim četrdesetima, ostao je sam. Bilo je tužno - svojevremeno se prisjetio.

U dobi od 14 godina razmišljao je o tome da postane – svećenik (slično je u intervjuu za Nedjeljni autoru teksta ispričao i Tomov kolega Rocco Siffredi). No, film je, kako znamo, prevladao. Gurali su ga i profesori kao klinca u tom smjeru. Godine 1981. snimio je “Vječnu ljubav”, film poznat po Brooke Shields, a Tom je tu imao malu ulogu stanovitog Billyja. U istom je filmu debitirao, neki će se sjetiti i Stevea iz Beverly Hillsa 90210, Iana Zieringa. Prepoznali su ga tu producenti, pa je krenulo. Jedan, drugi, treći... Sve do 1986. godine, kada se tražio glavni glumac za kultni Top Gun.

Producent Jerry Bruckheimer htio je, dakako, zalizanog tipa s naočalama. – Htjeli smo Toma nakon što smo ga vidjeli u filmu “Riskantan posao”, no ovaj, kad je došao na dogovor, bio je ukočen i mrzovoljan. Baš je završio film “Legenda” s Ridleyjem Scottom i nije bio previše zainteresiran. Htjeli smo vidjeti što može pa smo odlučili da ćemo ga posjesti u vojni avion i da će ga dečki malo provozati. Malo, ali ozbiljno! Došao je na let s pilotima Plavih anđela u zrakoplovnoj bazi Naval Air Facility u kalifornijskom El Centru. Kosa mu je bila dugačka, nosio ju je zavezanu u dugi rep. Dovezao se do zračne baze i piste na motociklu. Piloti su rekli: “Idemo provozati malo ovog hipija, neće taj dugo izdržati.” Posjeli su Toma Cruisea u F-14, digli ga u zrak, izvodili sto vratolomija, okretali ga i spuštali na sve moguće načine, a sve kako se više nikada ne bi vratio u kokpit. Dogodilo se suprotno. Sletio je, dovezao se motorom do prve telefonske govornice nazvao me i rekao: “Jerry, O.K. Snimam film. Sviđa mi se ovo.” I sam je postao nevjerojatan pilot, može letjeti gotovo svakim zrakoplovom koji se proizvede – ispripovijedao je producent Jerry Bruckheimer.

Nije imao pilotsku dozvolu

Dakako, tada kada je snimao film “Top Gun”, 1986. godine, nije imao pilotsku dozvolu, no to se promijenilo, pa je osam godina kasnije položio za pilota. Danas vozi The Gulfstream IV, mlazni avion koji ima i jakuzi i kinodvoranu vrijedan 36 milijuna dolara, ali i P-51 Mustang, jednosjed vrijedan četiri milijuna dolara, a u njemu će letjeti i u novom filmu “Top Gun: Maverick”. Tko ima vremena, YouTube nudi prizore u kojima se Cruise spušta i slijeće upravo u P–51.

Postoji i zanimljivosti oko Ray Ban naočala koje su njegov zaštitni znak. Nosi model Wayfarer koji i danas možete vidjeti kad izađete iz kuće po suncu. Nose ga mnogi, kultni je to model, možda ga i vi imate na glavi. No, u ono doba, početkom osamdesetih, nije ga bilo. Ray Ban kupovali su tek rijetki, no kako se on u tim naočalama pojavio u filmovima “Riskantan posao”, “Top Gun” i “Kišni čovjek”, tvrtki iz Milana doslovno je spasio posao. Poznat je Cruise po izuzetnoj fizičkoj spremnosti, visio je sam iz aviona, snimao scene kako visi s nebodera, činio čuda. Pod vodom je u najboljim danima, samo na dah, mogao izdržati više od šest minuta.

Gotovo ostao bez glave, doslovno

– Mnogo smo snimali pod vodom, a cilj nam je bio snimati pod vodom bez rezova i previše ponavljanja. Kad god mogu, ja sam na kajaku, penjem se po špiljama, dižem utege, planinarim, trčim, moram biti u formi – rekao je Tom. Mogao je Tom Cruise biti dekapitiran, umalo je, doslovno, ostao bez glave snimajući film “Posljednji samuraj”. Pokvario se jedan od mehaničkih konja, a glumac Hiroyuki Sanada u pogrešno vrijeme zamahnuo je mačem te u posljednji trenutak, kada je već oštrica bila na Cruiseovu vratu, uspio zaustaviti mač. – Centimetar od njegova vrata oštrica je stala – ispričao je Sanada.

Već je gotovo i sve poznato vezano za "njegovu" scijentologiju, a u koju se upleo preko prve supruge, a zatim i ostao bez Katie Holmes, koja nikako nije željela da dijete bude u to upleteno. No zanimljivo je kako je Cruise u toj vjerskoj organizaciji dosegao status “operativni Thetan razina VI” te je tvrdio da ima moć liječiti uganute zglobove, prehladu, upale grla i još koješta samo – jednim dodirom ruke.

FOTO Tom Cruise već godinama dnevno ne unosi više od 1200 kalorija: Ovo je njegova tajna dobre forme

Njegova najdraža hrana su jetrica i sladoled. Kada smo se već dotakli hrane, Cruise je objasnio kako je dugo bio na dijeti Davida Beckhama. Dnevno unese samo 1200 kalorija, a većinom su to povrće i posni proteini. S kime se druži? Frendova iz osnovne škole, kako znamo, nema, ali danas su mu najdraži dani s Willom Smithom i Davidom Beckhamom. Što rade? – Mačujemo se. Rijetko se uspijemo naći, no kad smo skupa, bavimo se mačevanjem - svojevremeno je govorio. Drugi je put u Los Angelesu svjedočio kako je mladu brazilsku glumicu udario automobil. Odvezao ju je u bolnicu, a kad je tamo otkriveno da nema osiguranje, rekao: – Ja ću to pokriti, koliko je? – rekao je te dao sedam tisuća dolara.

Bio je i u Hrvatskoj, upravo nakon što se razišao s Katie Holmes. Pio je crno vino u jednom hvarskom kafiću pa se fotografirao i ispred jedne pekare. Osim na Hvaru, viđen je i u Dubrovniku na koncertima Juliana Rachlina, a samo domaći znaju da je jedno ljeto proveo na drvenom, relativno skromnom jedrenjaku usidren u zatonskoj uvali, nedaleko od Grada. Bio je ondje danima... Krije se od svega posljednjih godina, te što god može pokušava kontrolirati.

