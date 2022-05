Otac ga je tukao, škola mu nije išla, zbog disleksije su ga maltretirali, a htio je postati - svećenik!

Na zidovima tinejdžerskih soba prije tri desetljeća mogli ste vidjeti postere Madonne, nešto kasnije i Michaela Jordana u prirodnoj veličini, bilo je tu i Guns & Rosesa, AC/DC-ja, a često se na zidu, uz obaveznog Terminatora iz Graza, mogao pronaći i Tom Cruise. Sve znate, Toma Cruisea vam na fotografiji ne treba pokazivati, već vidite tipa s pilotskim naočalama Ray Ban Wayfarer (O.K., nosili su ih i James Dean i Marlon Brando, ali tada su već bili zaboravljeni), u kožnoj jakni koja se u Milersu u Ciboni može kupiti za 4690 kuna, a ono što su rijetki primijetili jest da na ruci nije bio IWC, već manje poznat Porsche Design Orfina 7176. To su već detalji, no stvar je u tome da bi uskoro na zidovima (postoje li uopće još posteri?!) opet mogao osvanuti isti čovjek. Pretpremijere “Top Guna: Maverick” kreću od ovog utorka, a priča se vrti oko toga da Tom Cruise, kao jedan od najboljih pilota mornarice Pete “Maverick” Mitchell nakon 30 godina ponovo obučava odred mladih pilota Top Guna za specijaliziranu misiju. Kritičari tvrde da je film bolji i od originala, a na renomiranom sajtu Rotten Tomatoes za kritike ima – 100 posto podrške filmskih entuzijasta. I ono što čudi – taj isti Tom Cruise danas djeluje mlađe nego prije trideset i šest godina. Na stranu scijentologija, o kojoj smo se naslušali, idemo mi na priču o Cruiseu, onu koju rijetki znaju...