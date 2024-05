Ostvarila je uspjeh na Euroviziji: Da nije bilo bombardiranja HNK u Zagrebu dan prije mi bismo pobijedili

Lidija Horvat Dunjko slavi 35 godina na opernoj sceni, a ove godine se obilježava 29 godina otkako je naša slavna i uspješna sopranistica nastupila s grupom Magazina na Euroviziji. U duetu s Danijelom Martinović izvela je pjesmu "Nostalgija" u Dublinu gdje se te godine održavala Eurovizija i ovaj glazbeni spoj je dobio 91 bod te večeri i na kraju su naši predstavnici završili na šestom mjestu što je bio najbolji plasman Hrvatske na ovom natjecanju do tada.

Ovaj uspjeh Magazina i Lidije Horvat Dunjko je ostao i naš treći najbolji rezultat na ovom natjecanju koje se ove godine odvija u Švedskoj, a naš predstavnik je Baby Lasagna koji zasad odlično stoji na kladionicama i ima velike šanse za pobjedu. Prije četiri godine kada se obilježavalo 25 godina od njezinog nastupa na Euroviziji Lidija Horvat Dunjko se prisjetila tog perioda u razgovoru za IN Magazin.

- Upravo je nostalgija što me veže za taj nastup i to je ponovno jedna iskonska, istinska radost kakva je bila i prvi put. To je lijepa pjesma i stvarno smo je voljeli pjevati, pjevali s velikom radošću i nažalost, da nije bilo granatiranja odnosno bombardiranja HNK u Zagrebu dan prije mi bi sigurno pobijedili - ispričala je sopranistica prisjećajući se kako je 2. svibnja izvršen raketni napad na Zagreb koji je naredio Milan Marić i u kojem je, među ostalim, stradalo i Hrvatsko narodno kazalište. Uz Euroviziju i nastup u Dublinu ima i lijepa sjećanja i naglašava kako su pjevali iz gušta i uživali.

- Uvijek ima uzbuđenja, to je poprilično veliki auditorij ako uključujemo i sve one televizije koje su prenosile međutim mi smo pjevali iz srca, iz radosti, ne razmišljajući tko sluša, tko ne sluša, pjevali smo iz gušta - rekla je tada Lidija. Njezina kći Antonija također je operna pjevačica, a prije nekoliko godina u razgovoru za Večernji Lidija se prisjetila kako je njezina kći u prvom razredu osnovne škole učiteljici i učenicima poručila: "Da vam odmah kažem jer znam da ćete me to pitati, da je ona operna pjevačica moja je mama, ali ja vam neću ništa pjevati."

