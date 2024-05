Petra iz 'Zabranjene ljubavi' nakon 20 godina ponovno pred kamerama: 'Plakala sam'

Jedna od najuspješnijih i najpoznatijih hrvatskih serija je svakako "Zabranjena ljubav" koje se rado sjetimo. Prošlo je gotovo 20 godina od snimanja ova serije, a Anita Beljan koja je utjelovila jedan od glavnih likova serije prisjetila se tog perioda života. Za razliku od nekih njezinih drugih kolega, koji su nakon snimanja ‘Zabranjene ljubavi’ ostali u glumačkim vodama, Anita se povukla iz javnosti te se godinama o njoj nije ništa znalo. Međutim, ova rođena Požežanka sad je odlučila ponovno stati pred kamere i otkriti do sad javnosti nepoznate detalje.

- Ja sam te godine krenula na prijemni ispit za pravo, taman sam završila srednju školu. Krenule su neke audicije za koje nismo znali za što su točno i kad sam prošla prvi krug, to jest otišla sam na audiciju jer sam dotad statirala i mislila da sam to obavila, ali su onda zvali da sam prošla u drugi krug. Tad još uvijek nisam znala za što sam prošla u drugi i onda su rekli da se radi o snimanju hrvatske serije, ali još uvijek nisam znala da se radi od jednoj od, glavnoj ulozi i onda su roditelji već počeli imati manje tolerancije jer sam se taman u tom periodu spremala za prijemni, trebala sam imati najduže i najluđe ljeto poslije srednje škole, međutim negdje šesti, sedmi mjesec mi je rečeno da sam dobila ulogu i htjela sam to probati pa su pali svi planovi u vodu. Plakala sam pa su mi ipak dozvolili da odem pet dana s prijateljima na more - prisjetila se Anita koja je utjelovila lik Petre Novak u "Zabranjenoj ljubavi".

Ispričala je i kako je izgledala zaluđenost brojnih Hrvata "Zabranjenom ljubavi".

- Izgledalo je puno drugačije nego sad jer nije bilo društvenih mreža, odnosno tada su bile u začecima i ljudi ih nisu toliko koristili. Mi nismo osjećali hype jer smo radili. Znači, počeli smo raditi u osam i radilo se, mislim, do 18:15 s time da si svaki dan imao i neke aktivnosti nakon snimanja. Ja sam izašla iz toga pa mi je uvijek teško pričati o tome u smislu je li na svakom projektu tako zabavno kako je nama bilo jer mi smo stvarno imali osjećaj da smo bili četiri godine na maturalcu. Pričajući s kolegama koji su većinom ostali u ovom poslu, svi se stvarno sa sjetom sjećaju tog projekta. Bili smo jako mladi svi, ne samo glumci nego i cijela postava. U principu, kad pričamo o 'Zabranjenoj ljubavi', nas glumaca je najmanje, ali od kamermana, šminkerice, kostimografa, rekvizitera, svi smo stvarno bili super povezani i baš nam je bilo zabavno. I onda smo jako malo vremena zapravo provodili van studija i tom nekom, hajdemo reći, vanjskom svijetu.

Foto: Instagram

Mislim, normalno sam živjela. Živimo u Hrvatskoj i apsolutno svatko tko želi imati privatnosti, može imati, većina ljudi koji se bavi javnim poslom. Jedino što bi mojoj mami znalo ići na živce kad bi odlučile otići do grada. Onda bi normalno bilo da te netko primijeti i želi te pozdraviti ili ti reći da si puno mršaviji uživo nego na kameri ili takav neki komentar, ali meni to osobno nije smetalo niti sam imala problema s time - kazala je za RTL. Inače, Anita danas radi iza kamera, udana je te je postala mama. “U životu nisam puno planirala, nego je sve nekako išlo svojim tokom”, zaključila je diplomirana ekonomistica.

