Osmo izdanje Thrill Blues festivala: Vrhunski koncerti, predavanja, promocije i izložbe na obali Cetine

Blues se i ove godine vraća na obalu Cetine! Osmo izdanje Thrill Blues Festivala 4 i 5. srpnja ponovno će u Trilju ugostiti glazbenike, glazbene djelatnike, umjetnike te predstavnike medija. Program festivala ove je godine podijeljen u dva dana. Prvog dana, u petak 4. srpnja, održat će se National Night, posvećen hrvatskim izvođačima. Službeni dio programa u gradskom parku započet će nastupima lokalnih izvođača, a otvorit će ga Tomi Novak, jedan od najkvalitetnijih domaćih blues glazbenika. Tomi je bio učenik, kao i Paul Simon, slavnog Woodyja Manna s newyorškog konzervatorija​ Juilliard, koji je pak bio učenik pionira bluesa Sona Housea. Tomi stoga ima direktnu mentorsku poveznicu koja seže do samih korijena blues povijesti, kazao nam je Boris Hrepić Hrepa, umjetnički direktor Thrill Blues festivala. Te večeri nastupit će i kvarnerski blueser, pisac i pjesnik Riccardo Staraj sa svojim Midnight Blues Bandom, koji će održati multimedijalni nastup. Ovogodišnji pobjednik Croatian Blues Challengea i stalni triljski gost, mladi Jadran Mihelčić, predstavit će svoj novi bend Imperfect State, sastavljen od mladih glazbenika.

– Jadran u Trilj stiže neposredno nakon povratka iz Amerike, gdje je pohađao slavnu blues školu u Clarksdaleu, Mississippi, u blizini mitskog Crossroadsa. Odlazak Jadrana u Ameriku rezultat je uspješne suradnje Thrill Blues Festivala i Europske Blues Unije. Headliner prve večeri bit će naš proslavljeni bend Kojoti, koji upravo obilježava 30 godina od objave svog prvog albuma. Za kraj dana održat će se tradicionalni Welcome Jam, koji će otvoriti Sunnysiders i Westsidersi, raportirao nam je Hrepić. U subotu, 5. srpnja, headliner će biti Crystal Thomas iz Sjedinjenih Američkih Država, koja će nastupiti uz bend iz Francuske. Crystal Thomas možda nije ime koje odmah odzvanja u ušima svakog ljubitelja bluesa, no ova pjevačica i trombonistica iz Louisiane neumorno gradi karijeru koja zaslužuje globalnu pažnju. Njezin moćan glas, duboko ukorijenjen u tradiciji bluesa i soula te neobičan glazbeni put čine je jednom od najzanimljivijih figura suvremene scene.

Pjevati je počela s dvije godine, a prva pjesma koju je naučila bila je tema iz serije "Dukes of Hazard". Ključno mjesto za razvoj njezina vokala bila je baptistička crkva. "Crkva je bila jedino što smo imali. Tamo sam naučila pjevati, ali i pjevati s uvjerenjem. Kad pjevaš iz duše, tada radiš svoj posao", objasnila je Crystal. Ta disciplina i duhovnost ostavile su trajan pečat na njezinu pristupu glazbi. Osim pjevanja, Crystal je razvila i instrumentalnu vještinu. Iako je željela drugi instrument, majčina odluka bila je konačna: "Ako želiš biti u bendu, možeš uzeti bratov trombon iz ormara." Tako je trombon, koji je njezin brat svirao tek tjedan dana, postao njezin instrument. Pravi preokret dogodio se 2002. godine kada ju je trubač iz benda Johnnieja Taylora pozvao na audiciju za mjesto trombonistice. "Nisam mogla vjerovati da poznaje Johnnieja Taylora!", prisjetila se. Nakon probe u Dallasu, već idućeg vikenda svirala je svoj prvi koncert s Taylorovim bendom u Houstonu. Biti dio benda glazbenika čije je pjesme slušala od djetinjstva bilo je nevjerojatno iskustvo. No, s legendom je svirala samo nekoliko mjeseci, jer je on iste godine preminuo od srčanog udara. Crystal je nastavila pisati i stvarati glazbu, krećući se između bluesa, soula, R&B-ja pa čak i countryja. Osnovala je GCR bend, ali suočena s uobičajenim problemima unutar bendova, odlučila se više osloniti na vlastiti autorski materijal.

– Veličanstvena Crystal osim vještine pjevanja, pokazat će i svoju svirala trombona. Njezin video za pjesmu "Somebody Else's Man" na YouTubeu ima više od milijun pregleda. Službeni program otvorit će Eliana One Woman Band iz Grčke, dok će nastupiti i predani blues veteran Max Dega Band iz Švicarske. U programu će, naravno, uvijek biti prisutni i lokalni blues izvođači. Treću godinu zaredom, u učionicama triljske osnovne škole, održavat će se i Thrill Blues School, čiji su polaznici u prošlim godinama pohodili Little Steven Blues School u Norveškoj te Pinetop Perkins Foundation Blues School, dodao je Hrepić.

Program festivala, osim nastupa blues izvođača i mentora u okviru Thrill Blues Schoola, bit će kao i svake godine multimedijalan, s raznim predavanjima, izložbama i promocijama.Thrill Blues Festival u svojih osam godina postojanja duboko se ucrtao na svjetsku kartu blues festivala. Osvojio je nagradu za najbolji novi europski blues festival koju mu je dodijelio francuski blues portal Zicazine, a Blues Hall of Fame iz Grčke organizatorima je dodijelio nagradu International Blues Supporter 2023. Festival je nekoliko puta ugostio ugledne svjetske blues diplomate i aktiviste, poput Jaya Sielemana, dugogodišnjeg predsjednika Blues Foundationa iz Memphisa, te Davidea Grandija, predsjednika Europske blues unije. Dodijeljena mu je i titula The Heartbeat of the Blues in Southern East Europe. Festival se tijekom godina dokazao kao glazbena destinacija koja osigurava kvalitetan, raznovrstan i izuzetno zanimljiv program, zadovoljavajući posjetitelje svih generacija i nacija. Kao takav, prerastao je okvire ne samo lokalne zajednice već i državne, postavši međunarodno kulturno dobro.