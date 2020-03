Osam godina je šutjela o razvodu s Cruiseom, sada prvi put priča o tome

Prije osam godina kada su se rastali Katie Holmes i Tom Cruise bili su na naslovnicama svih svjetskih medija. Zašto su se odlučili rastati nisu otkrivali, ali sumnjalo se kako Katie nije htjela prihvatiti scijentologiju kao svoju religiju.

Nakon što su se rastali njihova kći Suri ostala je živjeti s mamom, a Tom Cruise od tada više nije vidio svoju kćer i to navodno jer to nije htio. Katie je godinama šutjela i nikada u medijima nije govorila o svom razvodu, a šuškalo se kako je to morala obećati Cruiseu i potpisala je čak i ugovor o tome kako neće u javnosti pričati o njihovom odnosu. Sada je u novom izdanju časopisa In Style prvi put pričala na temu svog razvoda.

- To vrijeme je bilo napeto i intenzivno. Sve to privuklo je veliku pažnju, a uz sve to imala sam malo dijete. Mnogi ljudi koje do tada nisam poznavala na kraju su mi postali prijatelji i puno su mi pomogli - rekla je Katie pričajući o razvodu. Prisjetila se i jedne jako teške situacije nedugo nakon razvoda u kojoj joj je pomogao jedan taksist.

- Bio je taj nevjerojatan trenutak i ja sam plakala. Suri je imala šest ili sedam godina i vozila sam je spavati kod njezine prijateljice. Stigli smo pred tu zgradu, a vozač taksija pomogao mi je otvoriti vrata i nosio je Suri do zgrade kako se ne bi probudila. Bio je nevjerojatno ljubazan - ispričala je glumica.