Ornela Vištica pohvalila se tajnim obožavateljem

Rodiš se i odrasteš s jednom ludošću, koja se zove ljubav prema umjetnosti, prema stvaranju, prema ljudima. #instincts 😂🎭. Veceras ljubav ali i respect - za balet 👌👏👏👏👌 💝#romeoijulija #hnk #prokofjev #patricebart #feeling #art #actress #respectbalet

A post shared by Ornela Vistica (@ornelavistica) on Feb 19, 2018 at 3:17pm PST