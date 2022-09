Oprah komentirala kraljevsku obitelj i izazvala burne reakcije: 'Zar imaš imalo obraza?'

Poznata televizijska voditeljica Oprah Winfrey (68) nada se da smrt kraljice Elizabete može dovesti do ozdravljenja odnosa unutar kraljevske obitelji.

- Mislim da je situacija slična u mnogim obiteljima. Znate, moj otac je nedavno preminuo i, kada smo se svi okupili na njegovom pokopu, to je nekima pružilo priliku da sklope mir koji dugo nisu imali, rekla je voditeljica na Toronto film festivalu.

@Oprah how dare you refer to Her Majesty that way! i used to be a fan https://t.co/SmwhotRInG

Podsjetimo, Meghan i Harry prošle su godine Oprah dali intervju u kojem su kraljevsku palaču optužili za rasizam. Korisnici Twittera zbog ovog su komentara napali Oprah i poručili joj da je ona zadnja koja bi trebala govoriti o kraljevskoj obitelji.

@Oprah stay away from the Royals. You made a show of Harry with the manipulation of Meghan to trash the Royal Family, now you want the brothers to make peace. Can’t muck rake to make you money then want to comment about William & Harry to play nice. Famous people pfft. Americans