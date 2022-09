Velika transformacija teško bolesne glumice: Nije mogla hodati ni govoriti, a sada se natječe u 'Plesu sa zvijezdama'

Američka glumica Selma Blair, najpoznatija po ulogama u filmovima kao što su 'Okrutne namjere', 'Plavuša s Harvarda' i 'Hellboy', iznenadila je javnost kada se njezino ime pojavilo na popisu sudionika nove sezone 'Plesa sa zvijezdama' koja počinje već idućeg ponedjeljka. Naime, Selma se već nekoliko godina bori s multiplom sklerozom, autoimunim kroničnom upalnom bolesti središnjeg živčanog sustava. Zbog svoje je dijagnoze trpjela velike bolove, te je donedavno samo uz pomoć štapa mogla napraviti nekoliko koraka, no čini se da se sada sve promijenilo.

Mnogo izazova

– Bilo me jako strah pristati na ovo, jer još uvijek imam problema s pokretljivosti, a uz to nemam ni nekog iskustva u plesu. Nisam samo ja bila zabrinuta. Moj tim i moja obitelj još uvijek nisu sigurni hoću li ja to moći izdržati – rekla je glumica i nastavila: – Trenutačno se osjećam odlično, ali svjesna sam da me čeka mnogo izazova. Morat ću biti stvarno oprezna. Blair pristupa ovom showu s mnogo optimizma i potpuno otvoreno govori o svim detaljima svoje bolesti što je činila i do sada.

Štoviše, ova 50-godišnjakinja nije skrivala ni najcrnje prognoze koje su joj davali liječnici još na početku borbe za zdravlje, a o njenoj borbi snimljen je i dokumentarac.

– Rekli su mi da napravim planove za svoju smrt. Prenijela sam to svom sinu koji je kazao kako želi da me kremiraju. Dobila sam više kemoterapije nego pacijenti koji imaju tumor, a matične stanice pomogle su mi da preživim toliku količinu kemoterapije – ispričala je glumica koja je u to vrijeme imala problema s govorom, a lijevu nogu uopće nije osjećala.

– Rekla sam da nemam namjeru to napraviti jer ne želim uništiti svoje tijelo. Zašto bih u svoje tijelo unosila tu užasnu kemoterapiju? Pa nemam rak – kazala je Blair koja je ipak podvrgnuta manjoj dozi kemoterapije prije nego što su joj presađene matične stanice.

Kažu da nesreća nikad ne dolazi sama, a glumici se to obistinilo u posljednjih nekoliko godina. Doživjela je relaps prije dvije godine zbog kojeg su joj se grčili mišići na vratu i u licu. Pojavili su se i želučani problemi koje do tada nije imala. Mislila je da je to njezin konačni kraj, jer nije se mogla uopće pomaknuti.

Uz to što je bila u velikim bolovima, morala je pokopati majku koja joj je bila najveći oslonac u životu.

– Bila je nevjerojatna, smiješna, brza, upečatljiva i velikodušna. Moja majka bila je sjajna sutkinja i jedna od nekolicine žena u svojoj generaciji diplomiranih pravnika – napisala je slavna Amerikanka nakon njezine smrti.

Velika pozitiva

Osim toga, prošle je godine doživjela i ljubavni brodolom koji je završio fizičkim nasiljem. Blair je bila u vezi s glumcem Ronaldom Carlsonom od 2017., a njihov posljednji susret zbog kojeg je dobio zabranu prilaska imao je krvavi epilog. Carlson je tada skočio na bolesnu glumicu dok je ležala i uhvatio ju je za vrat te joj je nasilno tresao tijelo, a kada je konačno došla policija, iz nosa joj je počela šikljati krv. Ronald se branio kazavši da je burno reagirao jer je zvijezda filma 'Opasne namjere' vrijeđala njegovu kćer, te da je bila ljuta i agresivna jer nije htio sjediti pokraj nje kada ju je došao posjetiti. Ni Selma ni Ronald nisu se više u medijima oglašavali nakon tog incidenta, a iako su i prije prekidali, fotografi ih nisu više nikad snimili zajedno.

Ipak, čini se da je sve to konačno iza nje. Sa svojom bolesti naučila je živjeti i na sve gleda s velikom dozom pozitive. Bezbroj posjeta liječniku i zahvati ipak su joj pomogli da vrati dio svoje pokretnosti, a kako će sve to utjecati na nju za vrijeme 'Plesa sa zvijezdama', gledatelji će moći pratiti na streaming platformi Disney+ koja je dostupna i u Hrvatskoj.

