'Ono što je meni predstavilo neki osobni izazov i pomicanje granica svakako je bilo ući u kavez s tigrom'

Hamdija Seferović u "Big Brotheru" je pobijedio prije 20 godina, te je mnogima još uvijek jedan od omiljenih sudionika tog showa. Sada ga ponovno gledamo na RTL-u u "Farmi", no ovaj put se ne natječe, već ima ulogu trgovca, što je i po struci. Slobodno vrijeme Seferović, inače, najviše koristi za putovanja, a jedna od omiljenih destinacija mu je Tajland gdje je bio nekoliko puta. Nama je otkrio neke detalje o toj egzotičnoj zemlji iz svoje perspektive.

Ispričao nam je kako se osjećao kada je prvi put stigao na Tajland. - Čuo sam od prijatelja i rodbine koji su bili tamo da je Tajland stvarno posebna destinacija. Koliko god sam vjerovao da je to stvarno tako, ništa se nije moglo mjeriti s onim kad sam to vidio svojim očima. Trenutak kad sam došao tamo, prvo što sam primijetio je ta abnormalna vrućina i sparina, poseban zrak.

Hamdija kaže da je na njega najveći dojam ostavio otok Phi Phi. - Kad sam tamo došao taj prvi put, bilo je jako puno stvari i mjesta koja sam želio vidjeti. No moram priznati da mi je najveći dojam ostavio Phi Phi Island koji je sam po sebi poseban, predivan i poznat u svijetu, na njemu je sniman i film "Žal" s Leonardom Di Caprijem. Otok nas je svakako ostavio bez daha svojom ljepotom.

Primijetio je da tamo rade ljudi koji imaju i 80 godina, ali i da su jako pristupačni. - Možda nisam toliko gledao kulturne razlike koliko sam zamijetio osobine ljudi. Jako su radišni, to je nešto strašno. Ljudi od 70 i 80 godina rade, po dućanima, po ulici, štandovima. Djeca prodaju po cesti... Mislim da tamo svaki čovjek čim prohoda već trgovac i prodaje, haha. Također, velika pristupačnost ljudi. Najvažnija stvar koju sam tamo primijetio je da tamo nema krađe. Mislim da je to zbilja rijetkost za bilo koju zemlju na svijetu, ali tamo toga nema.

Što se tiče hrane, naručivao je sve što mu je na jelovniku izgledalo neobično, pa je otkrio da mu se jako svidjela Tom Yum juha. - Naravno, probao sam brojne specijalitete. Pamtim Tom Yum juhu koja je kiselkastog okusa, Pad Thai, obožavam morske plodove pa sam naručivao sve što mi je bilo neobično na jelovniku jer sam morao probati. Od malo egzotičnijih stvari, probao sam sve kukce koje su nudili, među njima i skakavca, škorpiona, a sin me nagovorio i da probam krokodila.

Zanimljiv mu je bio, priznaje i Yona Beach Club, koji je na plutajućem brodu. - Svih ovih godina koliko sam posjećivao Tajland, bio sam u Bangkoku, u Pattayi, a najčešće smo na Phuketu. Ono što mogu predložiti je svakako opet taj Phi Phi Island, to je mjesto za koje mislim da bi trebao vidjeti svatko tko dođe u Tajland. Uz to, meni se svidio i jedan poseban beach club na plutajućem brodu - Yona Beach Club, jedan jedini trenutačno u svijetu. To je pravi spektakl, stvarno poseban osjećaj, plutaš na tom brodu, imaš pogled na cijeli Phuket. Naravno, tko voli i tu džunglu, jahanje slonova, to su sve stvari koje se ne bi smjele propustiti. Bangkok opet nudi sve i svašta, ogroman grad koji vrijedi vidjeti.

Seferović priča i kako je jednom završio u kavezu s tigrom. - Moram priznati da smo zadnja 2-3- puta supruga i ja sami znali putovati. No najčešće na Tajland odemo s hrpom prijatelja i parova. Nikad se, barem zasad na sreću, nije dogodilo ništa neočekivano što bi nam moglo predstavljati neki izazov ili problem. Ono što je meni predstavilo neki osobni izazov i pomicanje granica svakako je bilo ući u kavez s tigrom! Zbilja se ne bojim životinja, ali dvoumio sam se hoću li to napraviti. Nikad nisam bio tako blizu tigra ni izvan kaveza, ali kad trebaš ući unutra, e onda stvarno je to izazov za svakoga. Koliko god se mi mislimo da bismo mogli sve, kad mu čovjek priđe i kad vidiš kolika je to životinja, kad trebaš ući u kavez i sjesti pored njega, to je stvarno izazov za svakog čovjeka na svijetu.

Nema, dodaje, nekih posebnih rituala prije putovanja, ali je jako oprezan i pazi da ne ostavi pakiranje za zadnji dan. - Nekih posebnih rituala nemam, no nije ni da ću se pripremati i pakirati zadnji dan. Jako sam oprezan i ne ostavljam takve stvari u zadnji čas, kao što i volim doći sigurno 2-3 sata prije check ina na aerodrom. Volim biti na aerodromu uvijek ranije jer nikad ne znaš na putu do tamo što se može dogoditi ili zakomplicirati. Moja obitelj i ja se zapravo nikad nismo nešto posebno pripremali oko putovanja. Znaš otprilike što nosiš, najčešće uvijek previše toga (smijeh)

Podijelio je i kako bira destinacije za putovanja. - Nažalost, po Europi ne stignemo ljetovati. Na moru smo u Rovinju, no ovdje radimo sezonu i preko ljeta za nas nema odmora pa put planiramo u nekim drugim mjesecima. Dosta smo dosad proputovali - na Tajlandu smo bili 8 ili 9 puta, zatim triput u Dubaiju, dvaput u Meksiku. Posjetili smo Kubu, Dominikansku Republiku, Egipat, Singapur... Kako su nama ta putovanja onda godišnji odmor u pravom smislu riječi, jer se i fizički i psihički jako umorimo radeći tijekom ljeta, onda stvarno gledamo uvijek da to bude neka dobra ljetna destinacija s morem, plažama, dobrom hranom, nešto stvarno opuštajuće - mir.

Putovanja ne planiraju previše detaljno, naglašava. - Nikad nismo planirali tako nešto unaprijed gdje ćemo i što ćemo, pogotovo ako dođemo na neku destinaciju na kojoj smo prvi put. Istina je, naravno, da prije nego što odemo na neko novo mjesto malo istražimo što ono nudi i pruža - od znamenitosti, do restorana i plaža, sve ono što mi volimo. Ali uvijek je kod nas to zapravo spontano. Što nam se u tom trenutku radi, to ćemo raditi. Ako će to biti cijeli dan ležanja na plaži, bit će. Sve ovisi kako se osjećamo taj dan - kaže Seferović i nastavlja da zbog toga što biraju daleka putovanja najčešće putuju avionom. - U našem slučaju svakako avion, budući da se najčešće odlučimo za neka daleka putovanja.

Nisu, tvrdi, do sad imali nekih neugodnih ili neočekivanih situacija na putovanju. - Dosad, moram priznati, nismo imali nekih neugodnih ili neočekivanih situacija. Jedino, kao i velikom broju putnika, na putu za Meksiko koferi su nam ostali u Istanbulu. Sreća pa smo ponijeli neke sitnice u ruksacima, to mi je uvijek navika.

Pitali smo ga i da, s obzirom na to da puno putuje, podijeli s nama neke savjete za nekog tko možda prvi put putuje na neku egzotičnu destinaciju. - Što se Tajlanda tiče, svakako bih savjetovao da obiđu plaže koje su stvarno posebne, na njima se nudi sve ono najbolje i najljepše. No neka apsolutno pripaze na zaštitni faktor jer sunce je tamo jako varljivo. I ja koji sam tamo zadnjih 10-ak godina već, svaki put izgorim! Svaki put se zeznem jer nikad nije dovoljno zaštite na tijelu. To sunce uvijek probija, i kad nema ni trunke sunca na nebu, izgoriš. To je stvarno tako.

FOTO Evo kako se mijenjala Tajči: Preselila se u Ameriku, a prije osam godina ostala je bez supruga

Otkrio nam je i koje mu je iskustvo bilo nezaboravno. - Nešto što mi sad pada na pamet i što mogu opisati kao nezaboravno, svakako je kad sam se u Bangkoku spustio s jednog tornja visokog 270 metara zip lineom. To je bilo ujedno i zastrašujuće, ali nešto što čovjek nikad ne može zaboraviti.

Hamdija napominje i da je shvatio da su putovanja smisao života. - Shvatio sam da su putovanja stvarno smisao života. Sve ono što čovjek kroz život prođe, to nekako i zaboravi, ali ta putovanja uvijek ostaju u sjećanju. S obzirom na moja daleka putovanja, upoznao sam i puno novih, drugačijih kultura. Uvijek sam poštivao različitosti, ali kad iz prve ruke vidiš kako ljudi žive, rade, cijene ono što imaju. U Meksiku me fascinirala priča o Majama i Inkama. Kad sve to vidiš, počneš malo drugačije razmišljati.

Pobjednik Big Brothera rekao je kako se za sad ne planira vratiti na Tajland, ali već ima na umu neke druge destinacije. - Na Tajland se ne planiramo vraćati naredne 2-3 godine, od sličnih destinacija u planu su Bali i Vijetnam. No možda bismo napravili zaokret pa išli obići Sjevernu i Južnu Ameriku ako nam se pruži prilika. Prvo u New York pa od tamo u Miami, pa na kruzer na jug.

Slonovi i Bude najdraži su mu suveniri koje je kupio da ima za uspomenu. - Na Tajlandu su svakako dvije stvari koje su njihov prepoznatljiv znak - slonovi i Bude. Naravno da sam i ja morao to uzeti kao uspomenu pa doma imam 2-3 slona i nekoliko Buda u kojekakvim pozama (smijeh)

Pitali smo ga i jeli tamo naučio nešto što će mu pomoći u novoj ulozi na "Farmi". - Budući da sam ja po struci trgovac, zanimljivo mi je bilo promatrati ih i na Tajlandu. Sjajni su trgovci, maheri u svom poslu. To cjenkanje postoji svugdje u svijetu pa tako i kod nas, no kod njih je to ''pod moranje''. Ako se ne cjenkaš, nećeš dobiti proizvod ni za cijenu koja piše. Moraš se cjenkati, to im je pravilo broj jedan da bi ti mogli prodati nešto. Ako se ne cjenkaš, doslovno ti neće ni prodati ništa. I imaju moć govora, toliko te nagovore da kupiš, pa i ono što ti ne treba! Kao što sam već rekao, čovjek uči dok je živ. Koliko god mislim da sam dobar trgovac, uvijek naučiš nešto novo od boljeg trgovca. I uvijek pokupiš neku caku, neku foru koja će i tebi koristiti u tvom poslu u budućnosti. U "Farmi" sam se našao također u ulozi trgovca, a jesam li nešto od tih caka iskoristio za prodaju namirnica kandidatima, morate vidjeti u showu.