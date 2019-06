Okršaj slavnog glumca s fanovima: 'Prestanite je gurati, pobacat ću vam sve!'

Što sve nećete napraviti da biste se približili svome omiljenom glumcu ili pjevaču?

Neki će za autogram omiljene im zvijezde pregaziti sve koji im se nađu na putu, a to se skoro dogodilo i jednoj obožavateljici poznatog hollywoodskog glumca, Toma Hollanda. Ovaj 23-godišnji glumac, koji se proslavio ulogom Spidermana u pomoć je priskočio obožavateljici koju je hrpa muškaraca gurala uz ogradu. Na svome Twitter profilu objavila je detalje događaja koji je umalo završio kobno.

“It’s okay I got you I got you” @TomHolland1996 🙃

This was absolutely INSANE and should NEVER happen....my neck was literally against the barricade with 30 grown men behind me pushing.... ridiculous how people act like you’re not only endangering fans safety but Toms as well🤯 pic.twitter.com/uey9VVMfBJ