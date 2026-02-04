Stephan Lupino se rasplakao na otvorenju svoje izložbe 'Katehon'

U prostoru Pastoralnog centra Nazaret u zagrebačkom Voltinom jučer je otvorena izložba „Katehon – Misterij zla – Misterij križa“, novi i jedan od najradikalnijih ciklusa Stephana Lupina, umjetnika koji se već desetljećima svjesno kreće rubovima – estetskim, društvenim i duhovnim.

Možemo slobodno reći da ova izložba, čiji su glavni organizatori župnik Željko Lovrić i Župa sv. Leopolda Mandića, ne skriva svoju ambiciju, koja se očituje u tome da se Katehon posjetiteljima ne želi nužno svidjeti u onom klasičnom smislu, da ih ne želi umiriti, nego da ih želi zadržati. Upravo to i znači naslovni pojam katehon – sila koja zadržava provalu potpunog bezakonja, onaj koji još uvijek stoji između kaosa i svijeta kakav poznajemo.

Lupino u sakralni prostor ne unosi dekoraciju, nego dramu materije. Pred posjetiteljem stoji četrdeset križeva – broj kušnje, pustinje i iščekivanja – izvedenih u teškom drvu i hladnom željezu. To nisu simboli nošeni oko vrata, nego križevi koji se, kako sugerira cijeli postav, nose kao sudbina. Grubi, ranjeni, okovani metalom, oni ne nude utjehu nego suočenje. Autor ih postavlja kao vertikale otpora u vremenu koje zazire od težine, od patnje i od odgovornosti.

- U današnjem svijetu većina ljudi gleda samo sebe, potpuno smo se otuđili, zatvorili u svoje kukuljice i nije nas više briga niti kako nam je kolega na poslu, kako se osjeća susjed, pa čak niti prijatelj, brat, sestra. Postajemo sve više poput kamenja, a sve manje poput ljudi. Svijetu trebaju novi Gandhiji, Mandele i Majke Tereze, a umjesto toga mi dobivamo Trumpove i Putine. Bojim se kamo sve ovo ide – govori nam Lupino koji kaže kako se sada, dok radi ovakve izložbe, osjeća puno sretnije nego što je to bio dok je živio i radio u New Yorku. Pred njegovim objektivom su stajali Mick Jagger, Madonna, Naomi Campbell, Christopher Walken, Frank Zappa...

Ali tamo, dok je bio u Velikoj jabuci, nije plakao, kao što se primjerice rasplakao na otvorenju ove izložbe, kada je vidio mališane iz Caritasove kuće za djecu bez odgovarajuće roditeljske skrbi. Te suze vidjelo je i okupljeno mnoštvo, među kojima su, između ostalih bili i i Lupinova kći Zita Lepen, bivši gradonačelnik Zagreba Branko Mikša, Ana Vlašić, Dimitrije Popović i Jagoda Popović, direktor Euroville Sergio Serdarušić, Drago Plečko... Program otvorenja moderirala je Zrinka Turalija, dok kustosku koncepciju potpisuje Sanda Stanačev Bajzek.

Treba napomenuti i kako Katehon, osim umjetničke i duhovne komponente, ima i humanitarni karakter, pa je tako Lupino pet svojih odabranih umjetničkih fotografija namijenio prodaji, a sav prihod bit će doniran dječici iz Caritasove kuće.

Lupino - Katehon

Središnji koncept izložbe oslanja se na biblijski i teološki pojam katehona iz Druge poslanice Solunjanima – onoga koji još uvijek zadržava konačnu pobjedu bezakonja. U Lupinovoj interpretaciji umjetnost preuzima tu ulogu: postaje duhovni lukobran, posljednja brana protiv svijeta lažne ljubaznosti, institucionalnog licemjerja i estetske neutralnosti. Zlo se u ovom ciklusu ne skriva niti uljepšava. Ono se penje po križu, prijeti, iskrivljuje lica i tijela, pojavljuje se u likovima Jude, Mefista, Lucifera. No upravo u tom brutalnom realizmu autor vidi mogućnost katarze – bez priznanja tame nema prepoznavanja svjetla.

Posebno snažan motiv predstavlja križ sa zmijom, teološki paradoks koji podsjeća na starozavjetni prizor iz pustinje: ono što je simbol smrti postaje sredstvo ozdravljenja. Lupino time ne provocira radi provokacije, nego inzistira na istini Velikog petka – na činjenici da se borba dobra i zla ne odvija apstraktno, nego u materiji, u tijelu, u svakodnevici. Drvo i željezo u njegovim rukama postaju nositelji te borbe: toplo i živo nasuprot hladnom i mrtvom, nada nasuprot raspadu.

Katehon nije izložba koja se razgleda usput. Ona traži vrijeme, tišinu i spremnost na nelagodna pitanja. Na kraju obilaska ne ostaje estetski dojam, nego pitanje koje visi u zraku: u svijetu u kojem se sve relativizira, tko još ima snage biti onaj koji zadržava – i imamo li hrabrosti stati pod vlastiti križ. Izložba ostaje otvorena za posjetitelje do 25. ožujka.