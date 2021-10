Odrastao je u kultu, prosio na ulici i izgubio brata, a svijet oduševljava traumatiziranim likovima u filmovima

Glumac Joaquin Phoenix jučer je proslavio 47. rođendan, a život su mi obilježile tragedije i odrastanje u kultu pa je poznato da zbog svog životnog iskustva bira tragične uloge baš poput one 'Jokera' za koju je osvojio Oscara.

- Joaquin je odličan za uloge traumatiziranih likova jer je i sam takav. Odrastao je u kultu, gledao je brata kako mu umire pred očima, a i dalje stoji na vlastitim nogama- zaključili su holivudski producenti.

Glumom se počeo baviti već sa sedam godina te se s pokojnim bratom Riverom pojavio se u filmu 'Seven Brides for Seven Brothers', a potom je javnost šokirala informacija da su odrastali u seks kultu 'Božja djeca' koji je osnovao David Brandt Berg.

Glumčevi roditelji upoznali su kada je ona stopirala u Meksiku, a par je potom proputovao cijelu Ameriku kako bi zajedno širili nauk kulta koji je djecu iskorištavao za seksualne usluge.

Djeca su bila odgajana kao da je svijet izvan kulta prepun nevjernika. Najmlađe članove podučavali su da trebaju istražiti svoju seksualnost, a zlostavljanje i incest bili su "normalna" pojava. Joaquinova obitelj kult je napustila kada je on imao samo 4 godine, a tada su promijenili prezime u Phoenix kako bi označili novi početak.

Osim Joaquina i Rivera, par je dobio još tri kćeri- Rain, Liberty i Summer, a su se preselili na Floridu kako bi izgradili život dalje od kulta. Joaquin je na neko vrijeme svoje ime promijenio u Leaf (list) kako bi vodio 'normalan' život na ulicama Floride gdje je prosio na ulici s bratom i sestrama, a njihov život se promijenio kada ih je zapazio agent za talente.

Riverova karijera počela je naglo dobivati zamah, a bio je nominiran i za nagradu Zlatni globus za ulogu u filmu 'Running on Empty' za najboljeg sporednog glumca. U to vrijeme postao je i jako dobar prijatelj s glumcem Keanuom Reevesom, no njegov život je prekinula tragedija. Osim glumom, River se bavio i glazbom, a redovito je nastupao u klubu u zapadnom Hollywoodu, The Viper Room koji je bio na lošem te su upravo tamo dogodila tragedija koja je obilježila Joaquinov život.

River je dobio piće u kojem je bila mješavina droge, predozirao se i srušio ispred noćnog kluba, a ni svi napori njegove sestre Rain i Joaquina nisu bili dovoljni, Riveru nije bilo pomoći, a preminuo je sa samo 23 godine.

Nakon tragičnog događaja Joaquin se povukao iz glumačkog svijeta, a to nije rijetkost ni danas kada se zasiti holivudskog glamura i blještavila. Inače, Joaquin živi podalje od očiju javnosti, izbjegava govoriti o privatnom životu, a u dugogodišnjoj je vezi s glumicom Rooney Marom (36). Prošle godine dobili su sina, a kako su tada pisali američki mediji ime je dobio po Joaquinovom bratu Riveru.

O tragedijama koje su obilježile njegov život rijetko priča, a nikada nije krivo svoje roditelje što im je djetinjstvo bilo daleko od normalnog.

-Vjerujem da se moja obitelj pridružila kultu u dobroj namjeri, smatrali su da su pronašli zajednicu s kojom dijele iste ideale no očito su se prevarili- otkrio je Phoenix koji je i sam imao probleme s ovisnošću i alkoholom. Iako o bratovoj smrti nikada nije pričao, jednom prilikom je prokomentirao kako će shvatiti, ali nikada neće moći razumjeti zašto si je njegov brat oduzeo život.