'Odluka da ne dijelim obiteljske fotografije nije bila nimalo teška, za sada želim svoju djecu zadržati izvan svijeta medija'

Voditeljica Maja Ciglenečki ekipi emisije 'Dobro jutro, Hrvatska' pridružila se 2019. godine. Gledatelji su je odlično prihvatili i ubrzo je postala jedno od omiljenijih lica HRT-a. Povodom rođendana emisije koja mnogima pomaže da se brže razbude, ali i da se ne osjećaju usamljeno ujutro, razgovarali smo o njoj s Majom, koja nam je otkrila i neke manje poznate detalje o sebi i svom obiteljskom životu.

Emisija "Dobro jutro Hrvatska" ove godine je proslavila 33. rođendan. Što za vas znači raditi na emisiji koja ima tako bogatu povijest? "Za mene je to velika čast. Ugled ove emisije strpljivo su gradili legendarni voditelji i voditeljice uz čije sam glasove odrastala. Nastaviti njihov rad u emisiji koja je kroz desetljeća stekla status kultne velika je odgovornost i svjesna sam toga."

Jeste li pratili ovu emisiju prije nego što ste postali voditeljica? Ima li nešto oko nje što vas čini nostalgičnom? Meni je to svakako uvodna špica i pjesma Maje Blagdan, ali i vježbanje s Vesnom Mimicom... "Moram priznati da sam se uvijek budila uz radio. Međutim, moj prvi susret s ovom emisijom bio je prije 30-ak godina kada sam gostovala u studiju emisije "Dobro jutro, Hrvatska" s plesnom skupinom iz osnovne škole. Naši su domaćini tada bili Željka Fattorini i Drago Celizić. Sjećam se strahopoštovanja s kojim sam tada promatrala ne samo voditelje već i studio i kamere. To mi je dodatni poticaj da danas našim gostima, pogotovo mališanima, pristupam neposredno i s osmijehom na licu. Kolege i ja se trudimo da se uz nas osjećaju ugodno i dobrodošlo."

Sjećate li se kako vam je bilo kada ste se prvi put pridružili ekipi "Dobro jutro, Hrvatska"? Jeste li se bojali kako će vas prihvatiti gledatelji i suradnici? "Kada se nađete pred tako velikim angažmanom, obično razmišljate o tome jeste li dorasli izazovu koji je pred vama. Tako sam se i ja osjećala. Nadala sam se da jesam i da su urednici dobro procijenili odlučivši se angažirati me. Val olakšanja došao je tek kad sam čula prve komentare na moje pojavljivanje u ovoj emisiji. Mislim da sam kroz godine razvila dobar odnos s našim gledateljima, trudim se biti njihov glas i upitati sugovornika sve ono što smatram da bi oni voljeli pitati i doznati. Čini mi se da oni to nagrađuju lijepim riječima i pozitivnim komentarima. Beskrajno sam im zahvalna na tome."

Emisija je poznata i po bogatom programu i gostima. Možete li nam otkriti neke od najzanimljivijih gostiju s kojima ste imali prilike razgovarati? "U ovih šest godina ugostila sam toliko impresivnih sugovornika da bi bilo nepravedno izdvojiti samo neke. Razgovarali smo o najnovijim znanstvenim dostignućima, uživali u prekrasnim glazbenim izvedbama, najavljivali tradicionalne manifestacije i otkrivali bezbroj perspektivnih mladih matematičara, fizičara i informatičara. Sve to ima svoju čar, a sve zajedno čini ovaj posao posebnim i neprocjenjivim."

Koliko je izazovno održavati ravnotežu između informativnog karaktera emisije i zabavnog dijela? "Taj je izazov prvenstveno pred našim urednicima. Katkad je teško prebacivati se s teme na temu, no i u tom pogledu iskustvo igra veliku ulogu."

Emisija počinje rano ujutro, kako uspijevate ustati i biti energični već u zoru? Imate li neki trik za buđenje ili rituale koji vas pomažu da ostanete motivirani? "Jutarnji sam tip. I za vrijeme studiranja lakše mi je bilo probuditi se u 4 sata ujutro pa učiti za ispit nego ostati budna uz knjigu do sitnih noćnih sati. Imam sreće da moj sadašnji angažman odgovara upravo takvom tipu osobe, a najbolje se razbudim uz šalicu turske kave."

Sigurno je bilo puno izazova tijekom godina. Sjećate li se nekog koji vam je posebno teško pao i kako ste se s tim nosili? "Najteži izazov bila su noćna buđenja dok su djeca bila mala. Obojica su se budila svakih sat i pol do dva, noćna dojenja bila su učestala tako da ne mogu reći da sam se za posao budila odmorna. Bojala sam se hoće li mi to utjecati na koncentraciju, no emisije sam odrađivala bez problema. Kasnije me tijekom dana savladao umor, ali to se nekako kompenziralo popodnevnim spavancima uz moje mališane."

Kada završite s radom, kako najradije provodite svoj slobodno vrijeme? Imate li hobije ili aktivnosti koje vas opuštaju i nemaju nikakve veze s medijima? "Trenutačno se moje slobodno vrijeme svodi na druženja s obitelji i prijateljima, šetnje prirodom i ispijanje kave na suncu. Tako najbolje punim baterije."

Aktivni ste na Instagramu, ali moramo primijetiti da ne objavljujete slike svoje djece. Je li to bila teška odluka s obzirom na to da danas većina poznatih i manje poznatih osoba voli sa svojim pratiteljima dijeliti obiteljske slike? "Moje objave na društvenim mrežama vezane su gotovo isključivo uz posao. Društvene mreže na neki su način postale alat koji koristimo za promociju onoga što radimo i s te strane smatram ih korisnima. Odluka da ne dijelim obiteljske fotografije nije bila nimalo teška, za sada želim svoju djecu zadržati izvan svijeta medija i društvenih mreža (svijeta u koji sam ja svjesno zakoračila prije 15-ak godina) i pružiti im sretno i bezbrižno djetinjstvo. Kada odrastu, birat će čime će se baviti, što će plasirati na društvene mreže i kako žele prolaziti kroz život. U tome će imati moju punu podršku, ali za sada im želim da se igraju, neopterećeno uživaju u svemu onome u čemu sam ja uživala u njihovim godinama i da jednostavno budu – djeca."

Vašeg supruga također rijetko viđamo... "Suprug i ja volimo i cijenimo svoju privatnost, ne vidim nikakvu dobrobit u izlaganju privatnog života javnosti. Vrijeme najradije provodimo družeći se s dragim nam ljudima koje poznajemo dugi niz godina, ne privlače nas javna okupljanja i naslikavanja."

Kako balansirate posao s privatnim životom? Što vam pomaže da održite ravnotežu između obiteljskih obveza i profesionalnih izazova? "Jasno postavljeni prioriteti. Raspored na emisiji 'Dobro jutro, Hrvatska' i na Drugom programu Hrvatskog radija ostavlja mi dovoljno vremena za one svakodnevne, naoko nevažne stvari koje zapravo i čine život. Kućanske poslove, odlazak po djecu u vrtić i školu, igranje nogometa ispred zgrade i razvažanje djece na treninge. Zajedničke večere i večernje rituale. Za sve ono što djeca pamte i po čemu se sjećaju djetinjstva. Ostale angažmane usklađujem s tim i za sada sve dobro funkcionira."

U jednom videu koji je objavljen na službenom Instagram profilu "Dobro jutro, Hrvatska" rekli ste da ste u trudnoći dobili 30 kilograma. To je mnogima bilo nemoguće zamisliti, jer imate odličnu liniju. Svi znamo da je izgled bitan u voditeljskom poslu, jeste li ikada zbog toga osjećali pritisak? "Nikada. Obožavam svoj posao, ali mislim da nitko ne bi trebao donositi odluke o vlastitom zdravlju ili vlastitom tijelu na temelju pritiska s posla. Važno je da se osjećate dobro u vlastitoj koži. Imam sreću da sam okružena ljudima kojima je također obiteljski život na prvome mjestu, poštuju moju ulogu roditelja i obiteljske obveze. Da kojim slučajem ne nailazim na takvo razumijevanje, zahvalila bih se na suradnji i potražila radno okruženje koje mi više odgovara."

Kako izgleda vaš dnevni jelovnik, imate li nešto što izbjegavate ili možda neka pravila kojih se posebno držite? "Što se prehrane tiče, trudim se kuhati na dnevnoj bazi što zdravije namirnice, kuhani obrok mi je nekako prioritet. Budući da nisam izbirljiva kada govorimo o hrani, i djecu želim naučiti da jedu raznoliko. Jedino što osobno izbjegavam su rafinirani šećeri zbog osjetljive kože lica, radije posegnem za voćem ili žlicom domaćeg meda."

Odrasli ste u Gračanima. U vrijeme kada ste odrastali taj dio Zagreba izgledao je potpuno drukčije nego danas, barem koliko se ja sjećam. Što ste posebno voljeli raditi kao dijete? "Odrastanje u Gračanima za mene je bilo idila. Kao dijete puno sam vremena provodila sa susjedima iz ulice na svježem zraku, u igri i istraživanju, mašta nam nije imala granica i mislim da smo imali djetinjstvo koje bi svatko poželio. Zajednica je bila usko povezana, svi su se znali i stvarno sam imala snažan osjećaj pripadnosti sredini. Isto to danas želim i svojoj djeci, a s obzirom na ljude koji nas okružuju, sve mi se čini da će i oni imati sreće kao i ja."

Rekli ste jednom prilikom i da volite otići u šoping, ali da niste impulzivan kupac i ozbiljno promišljate o tome u što ćete uložiti novac. Ima li neki modni dodatak ili komad odjeće o kojem već dugo sanjate, a niste još 100 posto odlučili da vam baš treba? "Ne. Kada pomislim da bih voljela imati neki odjevni predmet ili modni dodatak, promislim treba li mi i s čime bih ga kombinirala. Ako bi se za njega našlo mjesta u mom ormaru i vidim kako bi funkcionirao, kupim ga bez daljnje odgode. S druge strane, prestala sam gomilati slične odjevne predmete u ormaru, što sam godinama činila."

Osim posla, imate li neku strast prema umjetnosti, glazbi, knjigama ili sportu? Što vas ispunjava izvan kamere i ekrana? "Obožavam likovnu umjetnost, rukotvorine, slikanje, glazbu... Kao dijete imala sam širok spektar interesa i hobija i nadam se da ću se nekima od njih vratiti za koju godinu, pogotovo slikanju i sviranju klavijatura."

Eurosong je sve bliže, mnogi su vas čak i u svijetu zapazili upravo zbog tog natjecanja. Jeste li zbog toga osjetili neku razliku u svom životu? "Za mene je to bio angažman kao i bilo koji drugi, odrađen u mojoj matičnoj kući s kolegama s kojima svakodnevno surađujem. Znam da su se mediji nakon toga raspisali malo više no inače, iako ni danas ne vidim povod tome."

No, osim Eurosonga, blizu je i ljeto i godišnji odmori. Imate li neki određeni plan? Svake godine isto – vikendica, sunce, more ili ste više avanturistički duh pa volite posjetiti i neku egzotičnu destinaciju? "Svake godine suprug i ja biramo drugu destinaciju za obiteljski odmor na našoj obali, puno je još mjesta koja nismo posjetili pa volimo istraživati što sve nudi Lijepa Naša. Tako će biti i ovoga ljeta. Kada djeca još malo porastu, svakako se veselimo i udaljenijim destinacijama i novim iskustvima."