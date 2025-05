'Uhvati me jeza': Ovo su neki detalji o Srđanu Mlađanu iz 'Dosjea Jarak' zbog kojih se mnogima zaledila krv u žilama

David Attenborough

Volio je samo jednu ženu, a ona je 1997. doživjela moždani udar: Vratio se s putovanja kako bi joj posljednji put stisnuo ruku

U izjavi uoči izlaska novog dokumentarca "Ocean: With David Attenborough" u povodu njegova rođendana, Attenborough je iskreno priznao da se nalazi "pri kraju svog životnog puta", ali i izrazio želju da doživi stoti rođendan. No, njemu važnija bila je poruka koju je u tom filmu želio odaslati svijetu, donoseći dublji uvid u važnost očuvanja oceana. Film je ujedno i "priča o optimizmu", jer poznati voditelj i biolog tvrdi da se naši oceani mogu "oporaviti do sjaja kakav nitko živ ne pamti".