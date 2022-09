Od Sex Pistolsa preko Simpsona do Netflixa: Kraljica je bila nezaobilazna u pop kulturi

Od singla Sex Pistolsa preko "Simpsona" i Andyja Warhola do hvaljene serije "Krune", epizodne uloge kraljice Elizabete u pop kulturi bile su česte i često nezaboravne. U nekim je ulogama prikazana s puno ljubavi, druge su bili neprijateljske, ali je neizbrisiv imidž kraljice u umjetnosti, glazbi i filmu učvrstio njezin status jedne od najprepoznatljivijih osoba na svijetu.

'God Save The Queen'

Foto: Promo

S njezinim očima i ustima prekrivenima kolažima od riječi, naslovnica singla Sex Pistolsa iz 1977. "God Save The Queen" među legendarnijim je slikama punk pokreta, ali i Elizabete II. Umjetnik Jamie Reid napravio je i verziju koja prikazuje kraljicu sa 'zihericom' probodenom kroz usta i simbolima nacističke svastike na očima. I sama pjesma, u koju se kraljicu naziva neljudskim bićem, a njezin režim fašističkim, izazvala je skandal. BBC je zabranio njezino emitiranje. Pjesama o kraljici bilo je još. Nježna skladba "Her Majesty" Beatlesa iz 1969. u kontrastu je s "Elizabeth My Dear" na debitantskom albumu The Stone Roses iz 1989., na kojemu su objavili da neće posustati dok ona ne izgubi prijestolje. "The Queen Is Dead", naslovna je pjesma s hit albuma The Smithsa iz 1986.. Pjevač i autor stihova Morrisseya bunio se tada, a i godinama kasnije protiv medijske fascinacije kraljevskom obitelji koju je smatrao bezvrijednom. "Sama ideja o monarhiji i engleskoj kraljici se potencira i čini je korisnijom nego što stvarno jest", rekao je Morrissey za časopis NME. "Cijela stvar izgleda kao šala. Odvratna šala."

Warholova platna

Foto: Aaron Chown/PRESS ASSOCIATION Andy Warhol's Queen Elizabeth II of the United Kingdom screenprint on display at Phillips auction house, central London, before it is offered at auction where it is estimated to fetch £100,000 to 150,000. Picture date: Wednesday June 1, 2022. Photo: Aaron Chown/PRESS ASSOCIATION

Kraljicu su slikali i fotografirali brojni umjetnici, uključujući Cecila Beatona, Luciana Freuda i Annie Leibovitz, prikazujući je u punoj kraljevskoj raskoši, na poslu ili s obitelji. No malo ih je zaokupilo maštu javnosti kao tehnikolor Andyja Warhola, u okviru serije o kraljicama iz 1985. godine. Warhol je koristio službenu fotografiju koju je prilagodio nizom boja i stilova - postupak koji se također koristio za slavni prikaz Marilyn Monroe.

Vrijeme na ekranima

Foto: Promo

Prepoznatljiva po izgovoru i odjeći žarkih boja, kraljica je često prikazivana u crtanim filmovima, televizijskim emisijama i filmovima. Nekoliko puta pojavila se u kultnoj američkoj seriji "Simpsonovi", pa tako i u epizodi u kojoj se glavni lik Homer zabio u njezinu zlatnu kočiju u Buckinghamskoj palači. Lik kraljice se pojavio i u britanskoj satiričnoj lutkarskoj predstavi "Pljunuta slika" i u dječjem televizijskom hitu "Peppa praščić", gdje je skakala po blatnim lokvama. Njezin lik pojavio i u filmovima "Malci", "Austin Powers: Goldmember" i "Goli pištolj" među mnogim drugima. U nekima od njih glumila ju je Jeannette Charles, njezina najpoznatija britanska dvojnica.

Foto: Promo

Privatan život

Kraljica nije davala intervjue i nikada nije iznosila detalje o svojim najprivatnijim trenucima. Ali bilo je mnogo kinematografskih prikaza života za koji se pretpostavljalo da je vodila iza vrata palače. Prikazani su u filmovima, predstavama i televizijskim programima, a sve je pomoglo u oblikovanju percepcije javnosti o kraljevskoj obitelji. Prikazana je kao dijete u Oscarom nagrađenom filmu "Kraljev govor", posvećena naporima njezina oca kralja Đure VI. da prevlada mucanje. Helen Mirren utjelovila je kraljicu u "Kraljici", suočenu s bijesom javnosti nakon smrti bivše snahe princeze Diane 1997. Jedna od najutjecajnijih je Netflixova visokobudžetna televizijska serija "Kruna", koja je do detalja ispričala priču o kraljici i njezinom suprugu Philipu prije nego što je zasjela na prijestolje, upotpunjenu obiteljskim svađama, skandalima i političkim krizama.

Olimpijski skeč

Nakon godina korištenja i zlouporabe njezina lika, kraljica se 2012. osobno pojavila na filmskom platnu u skeču za ceremoniju otvaranja Olimpijskih igara u Londonu. Snimljena je okružena svojim voljenim korgijima u Buckinghamskoj palači dok po nju dolazi besprijekorno odjeveni Daniel Craig kao James Bondu. "Dobra večer, gospodine Bond", rekla je prije nego što su se uputili u helikopter, preletjeli preko Londona i zatim se padobranom spustili na stadion, no taj dio je ipak bio filmska fikcija. Godine 2016. također je bila u videu sa svojim unukom princom Harryjem u kojem se pojavio i bivši američki predsjednik Barack Obama, kako bi promovirali sportsko natjecanje veterana Invictus Games. Jedno od njezinih posljednjih pojavljivanja bilo je s popularnim animiranim dječjim televizijskim likom medvjedićem Paddingtonom na proslavi njezina platinastog jubileja u lipnju. U kratkom videu razmijenili su informacije o ljubavi prema sendvičima s marmeladom i u ritmu pjesme Queena "We Will Rock You" udaranjem žličica o šalice otvorili zvjezdani pop koncert.

