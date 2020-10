Od posljedica koronavirusa preminuo osnivač brenda Kenzo: Nikada nije prestao slaviti život

Od posljedica koronavirusa u 82. godini je preminuo japanski dizajner Kenzo Takada. Tužnu vijest potvrdio je njegov glasnogovornik.

Talentirani Takada prvi je japanski dizajner koji se probio na pariškoj sceni. U 60- ima se preselio u Pariz te zaintrigirao ljubitelje mode diljem svijeta šarenim i cvjetnim printovima.

Japanese designer Kenzo Takada, also known as Kenzo, poses for the media in front of his works at an art gallery in Buenos Aires, April 7, 2009.

"Kenzo nikada nije prestao slaviti život" kazao je njegov glasnogovornik. Rođen 1939. u Osaki, dizanjer je doplovio u Francusku 1965. brodom. Brand Kenzo osnovao je u 70-im godinama. Prodao ga je luksuznom konglomeratu LVMH 1993. i šest godina kasnije se prestao baviti modom.