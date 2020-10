Maja Šuput pokazala što je odjenula za izlazak, privukla pažnju dekolteom

Pjevačica Maja Šuput koja trenutačno na Novoj TV vodi emisiju Tvoje lice zvuči poznato na društvenim mrežama često s obožavateljima dijeli detalje iz privatnog života. Osim toga voli i pokazati što je odjenula. Tako je ovaj put za izlazak u restoran sa suprugom odabrala lepršavu crnu haljinicu, torbu luksuznog brenda Chane i štikle.

Foto: Instagram

Maju ne viđamo baš često u potpuno crnim kombinacijama, a pažnju pratitelja privukla je i jedna od fotografija na kojoj se vidi kako je haljina naglasila njezin dekolte.

Foto: Instagram

"Predivna si", "Štikle su top", "Outfit je top", "Wow, haljina je savršena", pisali su joj pratitelji.

Inače, Maja je nedavno otkrila i da joj je ovo prvo ljetovanje u Hrvatskoj jer zbog virusa nije htjela putovati u inozemstvo.

- Nikad nisam provela ovakvo ljeto. Moja ljeta izgledaju tako da sam 60 dana na turneji i čim bih ulovila par dana, odletjela bih direktno s lokacije koncerta par dana na Mykonos ili Ibizu i onda se vratila direktno u sljedeći grad u kojem pjevam. To je sve bilo prepuno stresa i nespavanja, jurnjave na avione - kazala je za Slobodnu Dalmaciju i nastavila: - Nisam nikad ljetovala u Hrvatskoj jer sam ovdje provela toliko vremena pjevajući da mi je samo trebao mir, odmor i otići negdje gdje sam nepoznata. Ovo ljeto sam ipak odlučila ljetovati u Hrvatskoj i bilo mi je fenomenalno. Izabrala sam super destinacije, svi objekti u kojima sam spavala bili su baš po mom guštu. Ispoštovala sam se maksimalno. Ja sam sebi to ovako objasnila – ovo ti je prvi put u životu da tako odmaraš i vjerojatno zadnji, pa neka ti barem bude top, baš si zaslužila! I tako sam uživala od grada do grada, čak sam se malo i udebljala, maksimalno sam uživala u svim delicijama, s društvom, s mužem... Nevjerojatno je da sam se nakon nekog vremena navikla da ne moram ništa raditi, i još mi je čak počelo malo to i odgovarati. Živi sam dokaz da se čovjek na sve može naviknuti. Ljeto 2020. će zasigurno ostati u dugom sjećanju jer znam da se neće takvo ponoviti - kazala je za Slobodnu Dalmaciju.