Obožavatelje zabrinula snimka slavne pjevačice: Kao da trpi jake bolove, ovo me podsjetilo na Joea Bidena

Mariah Carey (55) izazvala je zabrinutost među obožavateljima nakon što je objavljen video s njezina nedavnog nastupa u Las Vegasu. Kratki isječak koji je podijelio jedan obožavatelj prikazuje pjevačicu u izvedbi koja je mnogima djelovala neuobičajeno bez energije. Pokreti slavne dive izgledali su usporeno dok je izvodila svoje hitove. VIDEO možete pogledati ovdje.

"Obožavam Mariah, ali ovo me podsjetilo na Joea Bidena", napisao je jedan komentator. Jedan obožavatelj filma Vrag nosi Pradu duhovito je citirao poznatu rečenicu: "Molim te, kreći se glacijalnim tempom." Drugi su primijetili kako Carey čuva snagu za blagdansku sezonu: "Štedi energiju za Božić 2025." Ipak, neki su se zabrinuli da joj nije dobro, pa su pisali da im se čini da ju nešto boli ili da trpi jake bolove.

Mariah je pri kraju svoje rezidencije u Las Vegasu, The Celebration of Mimi, koja je započela prošle godine. Serija koncerata završit će 15. veljače. Osim poslovnih angažmana, Carey se nedavno našla u centru romantičnih glasina s glazbenikom Andersonom .Paakom. Priče o njihovoj vezi započele su u prosincu kada su viđeni na večeri u Aspenu, Colorado. Na fotografijama koje je objavio TMZ, pjevač hita Leave The Door Open nježno joj drži ruku dok ulaze u restoran Catch Steak 22. prosinca. Ni Carey ni .Paak zasad nisu komentirali glasine o svojoj vezi.

S puno boli i tuge, shrvana pjevačica Mariah Carey objavila je kako su u istom danu preminule njezina majka i sestra. U izjavi za TMZ Carey je potvrdila vijest da su njezina majka Patricia i sestra Alison umrle istog dana prošle godine u kolovozu. “Srce mi je slomljeno zbog gubitka majke prošlog vikenda. Tragično, moja sestra je također preminula istog dana,” rekla je Carey prije nekoliko mjeseci. “Osjećam se nevjerojatno blagoslovljenom što sam provela posljednji tjedan s mamom prije nego što je umrla. Duboko cijenim ljubav, podršku i poštovanje prema mojoj privatnosti tijekom ovog za mene teškog vremena", poručila je pjevačica u svojoj izjavi u kojoj nije otkrila uzrok smrti ni majke ni sestre.

