Život slavnog glazbenika čiji se avion srušio pun je tragedija: Kći mu je preminula od raka, a on je sudjelovao u jednoj nesreći

Privatni zrakoplov Learjet 35A u vlasništvu Vincea Neila, frontmena grupe Mötley Crüe doživio je nesreću na aerodromu Scottsdale u Arizoni. Zrakoplo koji je dolazio iz Austina u Teksasu, skrenuo je s piste nakon slijetanja i udario u parkirani Gulfstream 200. Smatra se da je uzrok nesreće kvar glavnog stajnog trapa pri slijetanju.

U nesreći je poginula jedna osoba, a četiri su ozlijeđene. Dvije osobe su odmah prevezene u bolnicu u kritičnom stanju, dok je jedna osoba zadobila lakše ozljede. Jedna osoba je odbila liječničku pomoć. Vince Neil nije bio u zrakoplovu u trenutku nesreće.

U zrakoplovu se nalazila Vince Neilova djevojka, Rain Andreani, vizažistica i beauty edukatorica iz Las Vegasa. Par je u vezi od 2011. godine, što predstavlja jednu od Neilovih dužih veza. Andreani je u nesreći zadobila pet slomljenih rebara i prevezena je u bolnicu. Srećom, psi koji su putovali s njom i njezinom shoprijateljicom Ashley, također su preživjeli nesreću.

Menadžer Mötley Crüe, Allen Kovac, izjavio je da Neil suosjeća sa svim žrtvama i njihovim obiteljima, te da je zahvalan što su njegova djevojka i njezina prijateljica preživjele. Bend, prema Kovacu, razmatra načine kako pomoći žrtvama i njihovim obiteljima.

Vince Neil Wharton, rođen 8. veljače 1961. u Hollywoodu, odrastao je u Comptonu, okružen različitim glazbenim utjecajima, od Motowna do hard rocka. Kao tinejdžer, počeo je nastupati s lokalnim bendovima, otkrivajući strast prema glazbi i talent za pjevanje. Prije nego što se 1981. pridružio Tommyju Leeju i ostatku ekipe koja će postati Mötley Crüe, Neil je bio frontmen benda Rock Candy.

Mötley Crüe brzo je postigao planetarni uspjeh, definirajući glam metal scenu 80-ih. Njihovi albumi, poput "Too Fast for Love," "Shout at the Devil," "Girls, Girls, Girls" i "Dr. Feelgood," prodani su u više od 100 milijuna primjeraka diljem svijeta, a bend je održao bezbrojne turneje, puneći najveće svjetske arene. Neki od najvećih hitova, koje je obilježio Neilov prepoznatljivi vokal, uključuju "Wild Side," "Shout at the Devil," "Home Sweet Home," "Girls, Girls, Girls," "Dr. Feelgood," i "Kickstart My Heart". Bend je 2015. godine završio svoju epsku 34-godišnju karijeru "The Final Tour" turnejom, ali Vince Neil nastavlja nastupati samostalno, izvodeći klasike Mötley Crüe i materijal sa svojih solo albuma.

Život Vincea Neila obilježen je nevjerojatnim uspjesima, ali i tragedijama. Osim spomenute zrakoplovne nesreće, Neil je 1984. godine bio umiješan u prometnu nesreću u kojoj je poginuo bubnjar benda Hanoi Rocks, Nicholas "Razzle" Dingley. Neil, koji je vozio pod utjecajem alkohola, osuđen je na 30 dana zatvora i pet godina uvjetne kazne. Tek 2024. godine, skoro 40 godina nakon nesreće, Vince Neil i pjevač Hanoi Rocksa, Michael Monroe, su se upoznali. U toj nesreći, Neil je slomio nekoliko rebara, a Razzle je preminuo na putu do bolnice.

Njegov privatni život bio je jednako buran, s četiri braka iza sebe (Elizabeth W. Lynn, Sharise Ruddell, Heidi Mark i Lia Gherardini) i brojnim vezama s poznatim osobama. Iz prvog braka, s Beth Lynn, ima kćer Elizabeth Ashley. S drugom suprugom, Sharise, ima kćer Skylar, koja je, nažalost, preminula od raka u dobi od četiri godine. Ovo je bila jedna od najvećih tragedija u Neilovom životu, a on je osnovao i zakladu Skylar Neil Memorial Fund koja pomaže u istraživanju dječjih bolesti, posebice raka. Unatoč svim izazovima, Vince Neil ostaje ikona rock glazbe, nastavljajući nastupati i oduševljavati obožavatelje diljem svijeta.

