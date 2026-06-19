Jacques Houdek podijelio fotografiju s početka karijere, pogledajte kako je izgledao prije 23 godine

Pjevač Jacques Houdek na Instagram storyju podijelio je jednu fotografiju iz prošlosti i to iz perioda kad je bio na početku svoje karijere. Objavio je fotografiju s jednog nastupa koja je snimljena 2003. godine i na kojoj nosi traperice, bijelu košulju i maramu na glavu. Od tog perioda imidž mu se dosta promijenio, a sam pjevač otvoreno je nedavno govorio o višku kilograma. "Ljudi mi znaju reći: “Ti ne bi bio ti da si mršav.” Tada bih se najradije upustio u raspravu. Razumijem da oni to misle kao kompliment, ali ja bih sebi i mršav itekako bio ja. To je jedna cjeloživotna borba koja nikad neće stati. To zna svatko tko ima problem s bilo kakvom, da to tako kažem, ovisnošću. Ovisnost o hrani je možda i najgora, jer je hrana život, bez nje zapravo ne možemo funkcionirati. I u tom se grmu i krije zec. Hrana i genetika koja uvjetuju takvu konstituciju" ispričao je Houdek u intervjuu za Story.

Foto: Instagram

Glazbenik u intervju ističe da je trenutačno zdrav te da mu višak kilograma ne stvara ozbiljne zdravstvene poteškoće, no ipak ne želi zanemariti taj problem. Svjestan je da s 45 godina ima višak tjelesne težine na kojem mora raditi te priznaje da mu je to stalni izazov i teret s kojim živi. Ipak, naglašava da ga kilogrami nisu spriječili da bude samouvjeren i ostvari svoje ciljeve. Kaže kako se neprestano trudi pobijediti u toj borbi i da nikada neće odustati od sebe. Vjeruje da bi se osjećao još bolje, kako zbog sebe tako i zbog svoje djece, te bi bio mirniji kada je riječ o zdravlju. Istodobno ističe da potpuna sigurnost ne postoji jer život prerano odnese i mlade i zdrave ljude.

Naglašava i kako pretilost ne smatra nečim pozitivnim niti porukom koju želi promovirati. Unatoč tome, nije dopustio da ga problem s težinom spriječi u ostvarenju snova. Nastavio je pjevati, nastupati i graditi karijeru, uvjeren da osobne prepreke ne bi smjele biti razlog za odustajanje od vlastitih ambicija. Popularni Jacques Houdek također je otkrio da ne razmatra korištenje Ozempica, poznatog lijeka za mršavljenje, jer se, kako kaže, boji igala.