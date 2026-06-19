Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 131
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SP 2026.
#Vatreni
#VEČERNJAKOVA BICIKLIJADA
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
 
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
POVRATAK U PROŠLOST

Jacques Houdek podijelio fotografiju s početka karijere, pogledajte kako je izgledao prije 23 godine

Zagreb: Jacques Houdek prošetao subotnjom špicom
Foto: Marko Seper/Pixsell
1/9
VL
Autor
Vecernji.hr
19.06.2026.
u 13:54

Objavio je fotografiju s jednog nastupa koja je snimljena 2003. godine i na kojoj nosi traperice, bijelu košulju i maramu na glavu

Pjevač Jacques Houdek na Instagram storyju podijelio je jednu fotografiju iz prošlosti i to iz perioda kad je bio na početku svoje karijere. Objavio je fotografiju s jednog nastupa koja je snimljena 2003. godine i na kojoj nosi traperice, bijelu košulju i maramu na glavu. Od tog perioda imidž mu se dosta promijenio, a sam pjevač otvoreno je nedavno govorio o višku kilograma.  "Ljudi mi znaju reći: “Ti ne bi bio ti da si mršav.” Tada bih se najradije upustio u raspravu. Razumijem da oni to misle kao kompliment, ali ja bih sebi i mršav itekako bio ja. To je jedna cjeloživotna borba koja nikad neće stati. To zna svatko tko ima problem s bilo kakvom, da to tako kažem, ovisnošću. Ovisnost o hrani je možda i najgora, jer je hrana život, bez nje zapravo ne možemo funkcionirati. I u tom se grmu i krije zec. Hrana i genetika koja uvjetuju takvu konstituciju"  ispričao je Houdek u intervjuu za Story.

Foto: Instagram

Glazbenik u intervju ističe da je trenutačno zdrav te da mu višak kilograma ne stvara ozbiljne zdravstvene poteškoće, no ipak ne želi zanemariti taj problem. Svjestan je da s 45 godina ima višak tjelesne težine na kojem mora raditi te priznaje da mu je to stalni izazov i teret s kojim živi. Ipak, naglašava da ga kilogrami nisu spriječili da bude samouvjeren i ostvari svoje ciljeve. Kaže kako se neprestano trudi pobijediti u toj borbi i da nikada neće odustati od sebe. Vjeruje da bi se osjećao još bolje, kako zbog sebe tako i zbog svoje djece, te bi bio mirniji kada je riječ o zdravlju. Istodobno ističe da potpuna sigurnost ne postoji jer život prerano odnese i mlade i zdrave ljude.

Naglašava i kako pretilost ne smatra nečim pozitivnim niti porukom koju želi promovirati. Unatoč tome, nije dopustio da ga problem s težinom spriječi u ostvarenju snova. Nastavio je pjevati, nastupati i graditi karijeru, uvjeren da osobne prepreke ne bi smjele biti razlog za odustajanje od vlastitih ambicija. Popularni Jacques Houdek također je otkrio da ne razmatra korištenje Ozempica, poznatog lijeka za mršavljenje, jer se, kako kaže, boji igala.

FOTO Antea Mršić nova je Miss Universe Hrvatske
Zagreb: Jacques Houdek prošetao subotnjom špicom
1/35
Ključne riječi
showbiz promjena imidž Jacques Houdek

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Premium sadržaj
tatjana jurić:

'Medijska klima u mnogočemu utječe na onu društvenu, a svatko tko ulazi u javni prostor mora imati odgovornost'

Tatjana je tako kraju privela svoju knjigu naslova "Muškarci lijevo, žene desno?!" koju sada predstavlja i koja se već može nabaviti u pretprodaji. Rad je to u kojem je sažela svoja iskustva, a odmah nakon što je završila pisanje ove nastavila je raditi i na svojoj novoj knjizi. U razgovoru nam je Tatjana otkrila što se krije iza njezine potrebe za pisanjem, o čemu govori u knjizi, koja je tema nove knjige, ali i fali li joj dinamika medijskog posla te hoće li mu se vraćati. Dotaknule smo se i tema društvenih mreža, osobnog brenda koji je bio i temom Tatjaninog diplomskog rada te podrške obitelji

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!