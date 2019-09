Novinarka RTL-a kojoj je dijagnosticiran rak rodila zdravu djevojčicu: 'Beba je čudo'

Lijepe vijesti stižu iz obitelji RTL-ove novinarke Tene Šnajder. Novinarka Exkluziva prije tri tjedna na svijet je donijela djevojčicu Lotu. Njezina trudnoća bila je iznimno neizvjesna s obzirom na to da je nedugo nakon što je drugi puta ostala trudna saznala da boluje od Hodgkinovog limfoma.

- Dragi svi, evo mene opet. Ovaj put nisam sama, sa mnom je i moja Lota - započela je Tena svoj četvrti video u kojem je otkrila da je djevojčica na svijet stigla prije tri tjedna u zagrebačkoj Petrovoj bolnici.

Porod nije bio nimalo lak, a zbog komplikacija Lota je rođena nekoliko tjedana ranije. - U 35. tjednu je počelo krvarenje i završili smo na hitnom carskom rezu u Petrovoj.Carski rez je prošao ok, a nakon toga primila sam transfuziju krvi - ispričala je novinarka dodavši kako su u bolnici provele devet dana te da je carski rez prošao u redu.

- Unatoč tome što je rođena u 35. tjednu trudnoće ona je beba čudo. Imala je 3200 grama i i nije imala nikakvih komplikacija i zdravstvenih problema - rekla je Šnajder koja je nedugo nakon što je saznala za opaku dijagnozu otvorila YouTube kanal na kojem je govorila o svojoj borbi s karcinomom u trudnoći.

U svom prvom videu pričala je o tome kako je otprilike istovremeno kad je saznala da je trudna, otkrila i da boluje od Hodgkinovog limfoma, raka limfnih čvorova.

- Radim ovo jer sam kada sam saznala dijagnozu gledala puno videa na YouTube-u, doduše ne iz Hrvatske koji su mi pomogli - rekla je tada novinarka.

Novinarka je isto tako rekla kako nije imala nikakve simptome, samo je osjećala veliki umor i da ne može doći do zraka, no to je zanemarivala zato što je smatrala da su to simptomi trudnoće. Priznala je da je plakala iako je to trajalo samo dva dana. Nije dala da ju obuzme depresija već je počela pretraživati sve o svojoj bolesti na internetu, te je čak i stupila u kontakt s nekim ženama koje su u sličnoj situaciji, a sada svojom pričom bodri i savjetuje žene koje se nalaze u sličnoj situaciji kao ona.