Veliki obrat u Survivoru! Majina vatra je ugašena, ali eliminacijska borba će se održati

Nakon što je zeleno pleme izgubilo u igri za plemenski imunitet, njegovi članovi priznali su da su namjerno osvojili manje bodova kako bi izglasali Maju za eliminacijsku borbu. Na pitanje voditelja hoće li se boriti ako bude izglasana, Maja je odgovorila: „Ako odem u eliminacijsku borbu neću se boriti“. Nakon toga ju je voditelj pozvao da uzme svoju baklju, čime je njezin put u Survivoru završen. Na odlasku je poručila: „Izlazim kao pobjednik jer odlazim s punim džepovima prijatelja“.

Unatoč tome, pravila su ostala nepromijenjena – zeleni su morali nominirati svoje članove za eliminacijsku borbu i ostali time iznenađeni jer su mislili da Maja svojim odlaskom spašava ostale. Glasovi su se rasporedili na Dunju, Ivu i Stefana, no najviše ih je, ukupno pet, dobila Dunja. Uz nju, zahvaljujući ogrlici osobnog imuniteta, Ana Mitić je odlučila u eliminacije poslati Ivu. „Činjenica je da imam najmanji žar i želju za borbu“, priznala je Iva.

Atmosfera u plemenu jasno je pokazala pukotine. „Počelo je komentiranje, ali ne potpuno, vjerujem da će se tijekom sljedećeg tjedna to promijeniti“, rekla je Iva, dodajući kako postoje oni koji se pokušavaju svima svidjeti, pritom izdvojivši Dunju. I sama Dunja pokušala je objasniti svoju poziciju: „Osim soli, ne znam što me još koštalo nominacije... možda s nekim nisam kliknula, pa glasaju iz srca“.

Iako je Maja napustila Survivor, odluke donesene na vijeću jasno su pokazale da se odnosi u plemenu sve više zaoštravaju, a borba za ostanak ulazi u novu, neizvjesnu fazu.