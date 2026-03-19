DINAMIKA SE MIJENJA

Napeti trenutak u 'Gospodinu Savršenom': Djevojka je napustila show u suzama i tu nije bio kraj iznenađenjima

Foto: RTL
1/14
VL
Autor
Vecernji.hr
19.03.2026.
u 20:55

Dok je Petar vodio razgovor s jednom od kandidatkinja, Karlo je razgovarao s djevojkom s kojom već neko vrijeme razvija odnos. Prisjetio se situacije kada se nisu poljubili i izravno je upitao zašto je tada to odbila.

Situacija u vili "Gospodina Savršenog" iz dana u dan postaje sve zanimljivija i odnosi između Karla i Petra te kandidatkinja su sve dinamičniji i gledatelji s nestrpljenjem iščekuju koju od kandidatkinja će Savršeni izabrati. Simpatije i osjećaje kandidatkinjama je sve teže sakriti, a Petar je u sinoć prikazanoj emisiji pozvao jednu od kandidatkinja na razgovor kako bi razjasnio njihov odnos. Rekao joj je da joj je više puta pružio pažnju, ali da s njezine strane nije dobio isti odgovor. Ona mu je priznala da djeluje suzdržano jer osjeća tremu  zato što joj se on sviđa, dok Karla doživljava isključivo kao prijatelja, prenosi RTL. Dok je Petar vodio razgovor s jednom od kandidatkinja, Karlo je razgovarao s djevojkom s kojom već neko vrijeme razvija odnos. Prisjetio se situacije kada se nisu poljubili i izravno je upitao zašto je tada to odbila. Ona mu je objasnila da joj je u tom trenutku bilo prerano, ali da sada drugačije razmišlja, iako joj kamere otežavaju opuštanje. Karlo je priznao da prema njoj gaji jake osjećaje, ali i da razumije njezin oprez.

Među djevojkama su u međuvremenu krenula nagađanja o tome tko bi mogao napustiti show. Neke su sumnjale na kandidatkinju koja je nedavno razgovarala s obojicom Savršenih. Dolaskom Petra i Karla započeo je niz razgovora i Petar je prvo vrijeme proveo s djevojkom s kojom osjeća posebnu bliskost. Iako još nije bilo poljupca, njihov odnos očito je napredovao, što je potvrdio i ružom. Karlo je, s druge strane, tražio iskrenost od djevojke koja mu se sve više sviđa, ali je priznao da još uvijek nije siguran u njezine osjećaje. Istodobno su se među kandidatkinjama počele širiti sumnje i tračevi, posebno nakon što je jedna od njih otkrila da je netko Savršenom prenio kako ona navodno loše govori o njemu.

Jedan od najnapetijih trenutaka večeri dogodio se u razgovoru Petra i kandidatkinje čije su ponašanje mnogi u posljednje vrijeme dovodili u pitanje. Petar ju je otvoreno suočio s time igra li neku igru, podsjetivši da je na jednom partyju nosila haljinu koju joj je poklonio, a potom na ceremoniji prihvatila i Karlovu ružu. Ona je naglasila da je cijelo vrijeme iskrena te dodala da bi, u slučaju da obojica ponude ružu, odbila Karlovu. Ceremonija ruža ponovno je donijela napetost i teške odluke. Dok su neke djevojke ostale vjerne jednom Savršenom, druge su prihvatile ruže obojice. Na kraju su ostale dvije kandidatkinje, a obje ruže pripale su onoj koja se već nekoliko puta izvukla u posljednji trenutak. Druga je djevojka napustila show u suzama. No tu nije bio kraj iznenađenjima. Voditelj Marko predstavio je novo pravilo ruže u tri boje koje otkrivaju emocije Savršenih: crvena simbolizira ljubav i nježnost, narančasta označava simpatiju uz dozu sumnje, dok žuta ukazuje na nesigurnost u namjere djevojaka.

„Atmosfera večeras je bila fantastična, svi smo se tako zabavljali", rekao je Mladen, a Marjan dodao: „Marin je napravio spektakl od večeri, svi smo se ludo zabavljali." Od Željke, Mladena i Marjana dobio je desetke, a od Snežane, kojoj večer nije bila zabavna, dobio je četiri. Za hranu je od Mladena i Snežane dobio jedan bod, od Marjana tri, a od Željke pet i smjestio se na dno ljestvice s 44 boda

