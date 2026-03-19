Domaćin osvojio samo 44 boda, ali ekipa je ipak zadovoljna: 'Marin je napravio spektakl, svi smo se ludo zabavili'

Pretposljednji dan slavonskog tjedna 'Večere za 5' ekipu je ugostio fotograf Marin Franov. Gosti se na večeri nisu najeli i slagali su se da je večera bila potpuni promašaj, ali ekipa se, kao i ostalih dana, odlično zabavila. Marin je za hranu osvojio tek deset bodova, a ukupno 44.

Nakon što je domaćin „upecao“ konzerve skuše i paštete od lososa s dna svog bazena, bacio se na pripremu predjela. Domaćin je složio kanapeiće, točnije, jednostavne sendviče, jednostavno je na kruh stavio komad kulena i sira, a na druge paštetu od tune i lososa. „Namirnice su savršene, sve od toga volim, ali ja ne znam hoće li biti išta od toga“, komentirala je Snežana.

Za glavno jelo domaćin je pripremio kuhani krumpir s blitvom, a konzerve skuše je otvorio i nadimio iznad roštilja. Za desert je odlučio poslužiti kupovni sladoled s borovnicama i malinama i kompotom od breskve. Za večeru je gostima pripremio jednokratne tanjure i jednokratni pribor za jelo.

Marin je dočekao ekipu u bazenu, a ubrzo su mu se pridružili Željka, Mladen i Marjan, dok je Snežana ipak odlučila ostati na suhom. „Moram priznati da je nadmašio moja očekivanja“, komentirao je doček Marjan, a Mladen se složio s njim. Kako se ekipa zabavljala u bazenu, domaćin im je predjelo donio u bazen. Očekivano, gosti nisu bili impresionirani predjelom.

Zatim se ekipa prebacila na suho i smjestila oko stola gdje im je poslužio svoje glavno jelo koje je pokrenulo mnoge šale i zafrkancije na račun domaćinovih kulinarskih sposobnosti i posluženog jela. „Ovo je najbolja konzerva koju sam ikad probao u životu“, rekao je Mladen, a Marin se pitao kako Mladen zna da je riba iz konzerve.

„Krumpir s blitvom čak je ličio na nešto i bio je čak i ukusan“, pronašla je nešto pozitivno što bi mogla spomenuti Željka, dok je Snežana cijelom večerom bila potpuno razočarana i pomalo zgrožena. „Jedva čekam da završi ovo glavno jelo“, komentirao je Marjan. „Vidim da su tanjuri ostali puni, ali dobro, ja ću to zamrznuti“, našalio se uvijek pozitivni Marin. Snežani nije bilo do šale pa je poručila: „Ja bih njemu preporučila neka se uhvati kuhanja, peglanja, smiri svoj život i normalno živi.“

Desert je gostima bio u redu jer je riječ bila o kupovnom sladoledu, a Marjan je bio i gladan pa je pojeo i svoj i Snežanin desert. Ipak, unatoč katastrofalnog večeri, Marinovi gosti nisu bili razočarani. „Da budem iskren, ovoliko ružio nisam nikad - pet dana jesti, piti, zabavljati se, pjevati, plesati“, zadovoljno je komentirao Mladen, a Željka dodala: „Apsolutno nisam otišla ljuta s ove večere, otišla sam nasmijana, bila je to sve jedna dobra šala.“

„Atmosfera večeras je bila fantastična, svi smo se tako zabavljali", rekao je Mladen, a Marjan dodao: „Marin je napravio spektakl od večeri, svi smo se ludo zabavljali." Od Željke, Mladena i Marjana dobio je desetke, a od Snežane, kojoj večer nije bila zabavna, dobio je četiri. Za hranu je od Mladena i Snežane dobio jedan bod, od Marjana tri, a od Željke pet i smjestio se na dno ljestvice s 44 boda.