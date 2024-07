Novi film otkriva: Slavna glumica se cijeli život bori s bipolarnim poremećaj i mnogi je pamte po teškoj naravi

Premda nije živjela u zlatno doba Hollywooda, oskarovka Faye Dunaway mnogima je i danas pojam prave hollywoodske ljepote i otmjenosti. Legendarna glumica danas ima 83 godine i izgleda jednako classy kao kada se pojavila na filmu krajem šezdesetih godina prošlog stoljeća. Lijepa, otmjena, vrhunska glumica, ali i teška osoba, otkrio nam je dokumentarac "Faye" redatelja Laurenta Bouzereaua, koji je premijeru imao na ovogodišnjem festivalu u Cannesu, a koji se od prošlog tjedna može vidjeti na HBO-u. Nije slučajno da je film premijeru imao upravo na vjerojatno najpoznatijem filmskom festivalu na svijetu jer je, kako je i sama rekla u filmu, Faye Dunaway tamo obožavala dolaziti svake godine. Na samom početku filma shvaćamo kako Faye nije baš tako divna i krasna osoba, kakvom su je neki možda zamišljali gledajuće njene filmove.

– Možemo snimati? Moramo snimati. Tu sam. Hajde! Želim snimati? – vrzmala se diva na stolici, jasno dajući do znanja redatelju da je ona ta koja diktira tempo. A da s njom nije bilo baš lako raditi, potvrdila je još jedna filmska diva na arhivskoj snimci gostovanja kod Johnnyja Carsona. Na pitanje koja je najgora osoba s kojom je surađivala, velika Bette Davis bez razmišljanja je odgovorila kako je to Fay Dunaway. – Nikad ne bih više radila s njom – rekla je Bette Davis, koja je uz Faye glumila u televizijskom filmu "Nestanak Aimee" 1976. godine. Zaista je fascinantno kako smo odmah dobili uvid u njenu ne baš briljantnu osobnost, pogotovo ako znamo da se radi o autoriziranom dokumentarcu, a takvi obično služe za peglanje imidža hollywoodskih zvijezda.

Recimo, dokumentarna serija o Arnoldu Schwarzeneggeru najbolji je primjer. No, ovdje njen težak karakter nije prikazan kako bi je se napadalo, nego kako bi se pokazalo da je i ona obična osoba, ali i brižna majka. Naime, jedna od najbitnijih osoba u njenu životu je sin Liam Dunaway O'Neill, kojeg je posvojila s bivšim suprugom, celebrity fotografom Terryjem O'Neillom, istim onim fotografom koji ju je snimio na bazenu u šest ujutro dan nakon što je osvojila svoj jedini Oscar za najbolju žensku ulogu za film "TV mreža". Liam je u filmu najvažniji govornik poslije Faye, a njegovo svjedočenje o ljubavi koju je dobio od roditelja koji su živjeli na dva kontinenta najbolje govori o tome kakva je Faye bila majka. Faye u dokumentarcu odmah kaže da je bila problematično dijete.

– Hvala Bogu da postoje lijekovi – šeretski se nasmijala u kameru, otkrivši kako se cijeli život bori s bipolarnim poremećajem. Odrasla je kao Dorothy Faye Dunaway na Floridi, a obitelj joj je često putovala zbog oca koji je služio u vojsci. Otac je imao probleme s alkoholom, a roditelji su joj se razveli kad joj je bilo 16 godina. Faye se kao i svaka južnjakinja natjecala na izboru za miss i maštala o glumi. Završila je glumu u Bostonu, a zatim se preselila u New York, gdje je 60-ih počela raditi s Eliom Kazanom. – Naučio me da su moje emocije moja najveća snaga – govori u dokumentarcu Faye, a to se najbolje vidjelo u fascinantnom isječku iz filma "TV mreža", gdje je pokazala svu raskoš svog talenta.

– Ona je u stvarnom životu svi njeni likovi u jednom. Unijela je malo sebe u svoje likove i malo svojih likova u sebe – najbolje je to sažeo u dvije rečenice njen sin Liam. Samo dvije godine nakon početka karijere snimila je film "Bonnie & Clyde" koji joj je donio svjetsku slavu i prvu oskarovsku nominaciju. U dokumentarcu saznajemo kako je Warren Beatty bio protiv toga da mu ona glumi partnericu. Jane Fonda, Tuesday i tadašnja Beattyjeva djevojka Leslie Caron bile su prve favoritkinje za ulogu, a redatelj Arthur Penn kazao je kako neće snimati ako Dunaway ne dobije glavnu ulogu. I pogodio je, jer danas je teško zamisliti bilo koju drugu glumicu u toj ulozi. Fascinantno je bilo čuti i kako joj je na snimanju "Kineske četvrti" Roman Polanski nonšalantno iščupao dlaku koja joj je stršala iz glave, a Jack Nicholson zapravo ošamario prilikom snimanja čuvene scene u kojoj priznaje kako ju je silovao vlastiti otac.

Prije O'Neilla Faye je bila udana za rokera Petera Wolfa, no priznala je kako je ljubav njena života bio Marcello Mastroianni, bez obzira na to što je u vrijeme dok je imala avanturu s njim on bio oženjen. Upravo je to i zanimljivost Bouzereauova filma, koji vješto balansira između faktografije, tračeva i emocija, dajući nam zaista odličan uvid u život jedne od najvećih filmskih zvijezda svih vremena. No, ona je vrhunac karijere ipak imala u 60-ima i 70-ima. Iz 80-ih se spominju samo filmovi "Najdraža mamice", u kojem je portretirala Joan Crawford, i "Barska mušica", u kojem joj je partner bio Mickey O'Rourke. Uzgred se spominju i hitovi iz 90-ih "Don Juan De Marco", "Gia", ali i "Arizona Dream", koji je režirao Emir Kusturica. No, ovaj dokumentarac u vama će na kraju pobuditi ono najvažnije. Bez obzira na to jeste li ih dosad gledali ili ne, poželjet ćete ponovno gledati "Bonnie & Clyde", "TV mrežu" i "Kinesku četvrt".

