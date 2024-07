Nikolina Pišek prolazi težak period zadnje dvije godine: Hvala donedavno nepoznatim ljudima, neću vam zaboraviti

Voditeljica Nikolina Pišek uživa na odmoru i svojim se pratiteljima na Instagramu javila iz Zatona i objavila je fotografiju na kojoj pozira u kupaćem kostimu pored bazena. Uz ovu objavu se zahvalila i svima koji su uz nju na njenom životnom putu.

- Bazen s najboljim pogledom na Zaton dubrovački. A pogled je pun ljepote kao i moja duša. Ima trenutaka u životu kada ti je padobran neophodan, padobran sačinjen od dobrih ljudi oko tebe. I ovaj pogled je metafora upravo toga. Bez njih bi za mene ovo prostranstvo u kojem se nalazim bila provalija. S njima se pretvara u čaroban krajolik. I zato želim zahvaliti svima na mojem putu, uglavnom meni donedavno nepoznatim ljudima koji su bez razmišljanja satkali padobransku svilu iznad moje glave i omogućili mi da mekano sletim. Nikada vam to neću zaboraviti. Ako bude prilike, to ću i uzvratiti. Nadam se da neće biti potrebe za tim. Ali samo da se zna. - napisala je Nikolina u ovoj objavi.

U komentarima joj se javila i Nives Celzijus i napisala: - Predivan pogled i još divnija duša. Nedavno je Nikolina otkrila kako je odlučila donijeti neke ključne životne odluke i objasnila je kako će o detaljima obavijestiti svoje obožavatelje.

- Donijela sam neke nove i hitne odluke. Životne. I vjerojatno će promijeniti moju stvarnost na milijun neočekivanih načina. Nadam se dobrih. Ovo ljeto će mi biti jedno od najradnijih i najtežih ikada, sa promjenama koje će odrediti moj daljnji životni put. Otkrivat ću vam stvari malo po malo, kako uhvatim ritam i koliko se budem osjećala ugodno. Ne toliko zbog mene (iako i to djeluje psihoterapeutski - suočiti se sa svojim strahovima i o njima progovoriti javno). Nego zbog svih onih koji prolaze kroz slične borbe, ili mnogo, mnogo teže sami i u tišini. Istina nije uvijek ono što nam se čini. A govor o njoj djeluje oslobađajuće. Kao da izgovorene stvari postaju lakše i manje važne. Trivijalne. I zato ću ovo ljeto, između dosta gustih obaveza, loviti samo ovakve trenutke. Bez ičega. Ogoljene do kože. Samo more, stijena, dragi ljudi i onda bijeg u realnost. I nadam se da ću opet sve uspjeti izdržati. - napisala je Nikolina uz video. Voditeljica nakon smrti supruga Vidoja Ristovića prolazi kroz težak period i u lošim je odnosima s Vidojevim ocem Mišom Grofom. Nedavno je tako Miša Grof objavio kako Nikolina traži ekshumaciju tijela pokojnog supruga.

