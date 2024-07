Bili su zvijezde 'Santa Barbare': Eden i Cruz opet će se sresti nakon dugo vremena, a ovako izgledaju sada

Santa Barbara sapunica je zbog koje su se plaćale mise u crkvi jer su životne i ljubavne priče glavnih likova toliko obuzele gledatelje da su s velikom tugom dočekali kraj prikazivanja serije početkom 1993. godine. S velikim zanimanjem gledatelji su pratili razvoj ljubavne priče između likova Eden i Cruz koje su utjelovili glumci Mary Walker i A Martinez. Eden je bila kći bogataša C.C. Capwella koja se zaljubila u policajca skromnijeg porijekla, Cruza.

U vrijeme prikazivanja serije svi glumci su uživali veliku popularnost, ali putevi su im se razišli i desetljećima i nedavno je objavljeno kako će se glumci iz serije opet sastati i to kako bi obilježili 40 godina od snimanja ove serije. Tim povodom bi se trebali opet sresti Mary Walker i Martinez čije je puno ime Adolfo Larrue koji sada ima 76 godina. Martinez je bio pod svjetlima pozornice već s 12 godina kad je počeo pjevati i nastupio je u jednom talent-showu, a poslije je shvatio da je gluma ono čime se želi baviti. Prva supruga bila mu je glumica Mare Winningham koju je upoznao na snimanju "The Young Pioneers", ali rastali su se iste godine kad su se vjenčali.

Godinu dana poslije Cruz se zaljubio u sadašnju suprugu Leslie Bryans s kojom ima troje djece – kćer Ren Farren, sina Devona Makenu i još jednu kćer Dakotu Lee. Kada mu je ponuđena uloga Cruza u Santa Barbari, dvoumio se trebali li prihvatiti ulogu u sapunici. – Nisam bio siguran je li sapunica dobar odabir za mene, ali kad mi je redatelj objasnio sve o Cruzu, pristao sam jer je to lik koji ima veliko srce – rekao je u jednom intervju. Priznao je da je tempo snimanja bio naporan, snimalo se od sedam ujutro do kasno u noć zbog čega je gubio kilograme, pa ga je producent upozorio da mora pripaziti na to jer u seriji mora izgledati snažno i seksi. Nakon uloge Cruza nije ostvario nijednu važniju ulogu.

Mary je svoju prvu ulogu dobila 1981. godine u seriji "All My Children" i bila je nominirana dvije godine za redom za Emmy za najbolju sporednu ulogu. Ni Mary kada je prihvatila ulogu u Santa Barbari nije ni slutila kako će joj Eden donijeti popularnost. Za ovu ulogu, Walker je dobila još tri nominacije za nagradu Emmy, ovaj put u kategoriji najbolje glavne glumice. Potvrđeno je da će se Walker pojaviti na događaju povodom 40. godišnjice Santa Barbare koji će se održati u Burbanku u Kaliforniji od 2. do 5. kolovoza 2024. godine.

