Novi bend, koji čine već poznati glazbenici, predstavio je album “Not in the Mood” za koji kažu da je beskompromisni rock

Novo ime na našoj sceni jest i Boris and The Batts, a ovaj novi bend čine već poznati glazbenici: Boris Reinić na bubnjevima, Vlado Simcich Vava na gitari, na drugoj gitari je Hrvoje Gazdik, Luka Benčić na klavijaturama i Sandro Bastiančić na bas gitari.

- Boris, Vava i ja staro smo društvo, još od druge polovice ‘80-ih; iz naših studentskih dana i vremena kad smo otkrivali glazbu, počeli zajedno svirati i pokušavali planirati ozbiljno. Vava i ja smo bili ustrajni i pokrenuli karijere u riječkim bendovima Laufer i En Face. Boris je kratko vrijeme svirao i u Let 3, ali se posvetio maksimalno okončanju studija medicine i liječničkom pozivu, što ga je malo odvojilo od glazbene scene. Sve ove godine jako dobro funkcioniramo kao prijatelji, s vremena na vrijeme znali smo i zasvirati u posebnim, privatnim prilikama, a prije četiri godine otprilike rodila se ideja da ipak napravimo nešto konkretno i zapišemo to za sva vremena. To su bili prvi koraci prema ovome kako danas izgledamo - kaže Sandro koji je u ovoj prigodi predstavnik benda. Potom ga pitamo i kako su se odlučili za ime.

- Borisu, bubnjaru, idejnom pokretaču i domaćinu benda (u njegovoj kući vježbamo i oblikujemo strategiju benda) morali smo dati počasnu ulogu nositelja imena koje će značiti nešto na rock sceni. Skroman, kakav po karakteru jest, najprije je diskretno odbijao, ali je prelomio shvativši da bend mora ići dalje, a ne gubiti vrijeme na beskonačnom češljanju “slobodnih imena”. Pristao je na “Boris”, ali i inzistirao da “Batts” bude s dva “t”. Tek tako... da ne budemo šišmiši - objašnjava Sandro.

Bend je nedavno predstavio svoj prvi album “Not in the Mood” za koji kažu da je čisti, beskompromisni i energični rock koji se oslanja na najbolje što se moglo čuti ‘60-ih i ‘70-ih godina prošlog stoljeća.

Nakon objave albuma i sjajnih reakcije publike, bend priprema koncertnu promociju, ali i novi singl za početak ljeta. Inače, u slobodno vrijeme članovi bena često se nađu na tribinama nogometnih stadiona, a osim toga Sandro uživa u planinarenju i trener je plivanja, Boris je podvodni ribolovac, a uz to radi kao liječnik. Hrvoje je stomatolog, a Luka novinar. Uz to vode i svoje matične bendove: Sandro “En Face”, Luka “My Buddy Moose”, Vava “Turiste”, radi i s “Parafima”. Uz to posvećeni su i obiteljima.