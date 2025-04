Nova Stankovićeva objava o starosti pokrenula žustru raspravu: 'Ostalo je velika nula, preživljavanje'

Voditelj i urednik popularne HRT-ove emisije 'Nedjeljom u 2', Aleksandar Stanković, najavom nove gošće i teme emisije potaknuo je živu raspravu na društvenim mrežama. Teme samoće, života u Domu za starije i starenja općenito, koje će obraditi s umirovljenom glumicom Jadrankom Matković, pokazale su se kao izuzetno relevantne, a jedna objava posebno je odjeknula.

Uoči emisije posvećene starenju, na službenom Facebook profilu emisije osvanuo je komentar gledateljice Ivane Šarić, koji se očito smatra reprezentativnim ili poticajnim za razmišljanje. - U moru komentara o starosti (što nam je tema nedjeljne emisije) izdvajamo ovaj gledateljice Ivane Šarić: "Starost treba nekako dostojanstveno podnijeti. Znaš da si proživio svoje najbolje dane, a to doba nosi smiraj, tišinu, više samoće. Zahvalnost da si uopće doživio starost obzirom kako danas mladi odlaze. Ne opterećivati potomke toliko sobom, osim nužnog, imaju i oni pravo na svoje najbolje dane. Rijetki su oni kojima život posloži spektakularnu starost, treba biti realan" - glasi komentar gledateljice. Ova objava brzo je prikupila stotine reakcija i desetke komentara, pokazujući koliko tema starosti dotiče ljude.

Dok su se neki složili s realističnim pogledom na starost, drugi su izrazili tugu ili neslaganje s idejom "podnošenja" starosti. Jedan od komentara koji se istaknuo bio je onaj koji je povukao paralelu između patnje u različitim životnim dobima: - Sasvim točno. Nitko ne zaslužuje patnju, ali vrlo je drugačije kad u bolničkom krevetu leži osoba od 80 godina i osoba od 20 godina - tvrdi gledatelj koji uvodi dobnu perspektivu koja je mnogima bila znakovita.

Drugi su komentatori naglasili važnost društvene podrške i dostojanstva u starosti. - Lijepa misao! No, trebalo bi, u nekim bitnim segmentima, ako ništa drugo iz zahvalnosti, ljudima koji su u najboljim godinama stvarali biti omogućeno da je dostojanstveno prožive. I kao pomoć njihovoj djeci, da oni mogu stvarati bezbrižni uz osjećaj da su im roditelji zbrinuti - smatra jedan komentator. Pojavili su se i komentari koji izražavaju tugu zbog takvog pogleda na starost: - Malo me to rastužuje. Ne bih voljela da stariji oko mene tako osjećaju - napisala je gledateljica.

Neki su se osvrnuli na sam izraz "podnijeti", sugerirajući da starost treba prihvaćati, a ne podnositi, te živjeti izvan nametnutih stereotipa. - Podnijeti…? Ako je starost podnošenje, onda je to – loše. Mislim da je prije svega riječ o PRIHVAĆANJU, ali nikako ne – stereotipa starosti... Starost bi trebalo promatrati prvenstveno kroz osobnu prizmu... Iako tijelo evidentno stari, duh duševno zdrave osobe koja svijet doživljava zrelo, ali okrenuta naprijed... nikada ne stari. Ne kaže se uzalud da je čovjek onoliko mlad koliko još želja ima u životu,” argumentirala je jedna gledateljica.

Financijski aspekt također nije zanemaren: - Dostojanstveno možeš podnijeti samo ako imaš dovoljno novaca, prvenstveno za dom ako si nemoćan, a ako si zdrav da si možeš priuštiti ono što mogu umirovljenici u EU, putuju, uživaju… Sve ostalo je velika nula i preživljavanje, onda kad bi trebao uživati koliko-toliko - primijetila je druga gledateljica.

Sama gošća emisije, Jadranka Matković, glumica poznata po ulogama poput Rebeke Palisander u seriji "Nad lipom 35" ili ulogama u kultnim serijama poput "Velo misto", osoba je čija životna priča daje posebnu težinu najavljenim temama. Nakon deložacije iz stana u kojem je živjela desetljećima, teških zdravstvenih problema i financijskih poteškoća, Matković danas živi u Domu za starije i nemoćne Medveščak. Njezina mirovina iznosi skromnih 530 eura, od čega 470 eura odlazi na plaćanje doma. Njezino gostovanje gledatelji su mahom pozdravili kao "pravu temu" i "životnu priču" koja zaslužuje biti ispričana.

