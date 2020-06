Nosila je titulu najpopularnije bucke u Hollywoodu, a sada je nećete prepoznati

Komičarka i glumica Rebel Wilson poznajemo po odličnim ulogama u filmovima poput "Noć u muzeju", "Kako biti solo" i "Prevarantice". Njezin talent publika i kritika oduvijek hvali, a sada su glumici sve više počeli pristizati i komplimenti na račun njezinog izgleda. Rebel oduvijek vodi bitku s viškom kilograma i često su je zvali najpopularnijom buckom u Hollywoodu, ali sada je tu titulu izgubila zahvaljujući treninzima i zdravom načinu prehrane.

Rebel je u 2020. godinu ušla s namjerom da smršavi i prozvala je 2020. godinom zdravlja. Izbacila je sa svog jelovnika šećer i nezdravu hranu i dala se u ruke treneru Jonu Castanu koji je marljivo s njom vježbao i 40-godišnja glumica je uspjela dosada skinuti oko 40 kilograma viška. Dugo vremena je govorila kako svoju debljinu ne vidi kao manu.

Foto: Instagram

- Mnoge glumice vide višak kilograma kao manu, no ja to vidim kao prednost. Cure koje nisu mršave puno bolje prolaze u komedijama - često je govorila prije Rebel. Wilson je rekla kako bi njezina idealna težina bila 75 kilograma jer se priprema za jednu novu ulogu i vjeruje kako će ovim tempom vježbanja i brige o prehrani doći i do te brojke na vagi.

