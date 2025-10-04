Njegovu emisiju vole i Hrvati: Budio se u 4 ujutro, tuširao hladnom vodom i meditirao osam sati dnevno

Mnoge je iznenadilo kada se kraljica popa Madonna prvi put u životu pojavila u jednom podcastu, te je dala prvi intervju nakon devet godina. Riječ je o emisiji pod nazivom 'On Purpose with Jay Shetty' koju vodi bivši hinduistički redovnik Jay Shetty (38). Ovo nije prvi put da je Shetty pozvao slavnu gošću i da se ta osoba odazvala. U njegovu emisiju došli su Kim Kardashian, Michelle Obama, Matt Damon, a upravo s njim posljednji je intervju odradio i košarkaš Kobe Bryant koji je poslije izgubio život u helikopterskoj nesreći. Njegov podcast u Americi sluša veliki broj ljudi, pa je uvijek na vrhu ljestvice podcasta na koje su ljudi u najvećem broju pretplaćeni. Ima školu za life coaching, te je autor brojnih knjiga za samopomoć. Na Instagramu ga prati više od 17 milijuna ljudi, dok na svoja dva YouTube kanala ima više od 8 milijuna pratitelja. Točnije, kanal na kojem ima podcaste sluša i gleda 4,73 milijuna pratitelja, dok njegov osobni kanal prati 4,83 milijuna ljudi. Kako je sam o sebi rekao, bio je student ekonomije koji se pripremao na uspon korporativnom ljestvicom dok jednoga dana nije započeo razgovor s jednim redovnikom.

To mu se toliko svidjelo da je zatražio da uči od njega. – To mi je promijenilo život – rekao je u showu Ellen DeGeneres. Nakon što je završio fakultet, Shetty se odlučio na redovnički život. Tri godine poslije dogodilo mu se novo otkrivenje pa je je shvatio da život redovnika ipak nije za njega, već da će koristiti svoju sposobnost za javni nastup kako bi dijelio mudrosti koje je naučio s ljudima. Tu počinje i njegova transformacija u javnu osobu koja se bavi samopomoći i njegov brzi ulazak u svijet poznatih i slavnih. Što se tiče njegovih kvalifikacija da bude duhovni vođa, kazao je kako je za to zaslužno duhovno buđenje koje je doživio u selu pokraj Mumbaija. Puno njegove duhovne edukacije odvijalo se Watfordu u Londonu. Tamo je bio upoznat s hramom jer je odrastao u Internacionalnom društvu svijesti Krišne (Hare Krišna). Kaže kako je tamo provodio vrijeme meditirajući i učeći o vjeri, ali je zapravo paralelno vodio blog te je držao predavanja na gradskom sveučilištu u Londonu.

Puno novinara pisalo je o nepodudarnostima u njegovoj životnoj priči, pa tako iz onog što sam Shetty kaže nije nije jasno je li on spomenutog redovnika upoznao s 18, 21 ili 22 godine. Njegovi bivši suradnici, među kojima i jedna od njegovih bivših djevojaka, također tvrde da u Indiji nije proveo puno vremena, nego da je bio na imanju blizu Londona koje se zove Bhaktivedanta Manor. Njegov tim odvjetnika tvrdi da je tamo boravio tek kratko, a da je ostalo vrijeme bio u Indiji. Drugi ljudi opet kažu da uopće nije bio odsječen od društva kad je bio redovnik. Snimao je viralne videe za YouTube i nije, kako je jednom rekao, bio tako udaljen od društvenih zbivanja da nije znao ni tko je britanski premijer sve dok se nije opet vratio u civilizaciju. Ljudi tvrde da su ga viđali u trenirci češće nego u halji. Što se tiče njegove stranice, o sebi kaže da je nagrađivani podcaster i autor koji ima sposobnost približiti drevnu mudrost mlađim generacijama. Rođen u Londonu kao dijete Indijaca, bio je introvertiran, te je uvijek htio pozitivno utjecati na ljude. Kada je živio kao redovnik postao je minimalist, budio se u četiri ujutro, jeo samo jednostavne obroke i tuširao se hladnom vodom. Meditirao je osam sati dnevno. Tada je shvatio da je njegova svrha u životu pomoći drugima. Svojom pričom došao je i do Madonne koja mu je udijelila svoje povjerenje i odabrala baš njegov podcast za svoje pojavljivanje. S njom je u emisiji i bio njezin učitelj kabale Eitan Yardeni. U emisiji je otkrila da je prije dvije godine bila hospitalizirana, te da je dobila i sepsu. Tvrdi da joj je u oporavku pomogla upravo kabala.

– Ne postoji način da izbjegnemo patnju. Čak i kada odrastemo bogati i privilegirani, a ti znaš da ja nisam odrasla u maloj sobici, naši izazovi i patnja pojavit će se na drugi način. Kada sam vježbala za turneju, pokupila sam bakterijsku infekciju. U jednom trenutku bila sam živa i plesala, a već u sljedećem bila sam u bolnici na intenzivnoj. Probudila sam se nakon što sam četiri dana bila bez svijesti, rekla je.

Prije osam dana u podcast je Shettyju stigla i Emma Watson, glumica najpoznatija po ulozi Hermione Granger u filmskom serijalu o malom čarobnjaku Harryju Potteru. Glumac Tom Holland te pjevačica Selena Gomez samo su neki od njegovih gostiju, a osim toga on je u Erewhonu, najpopularnijem dućanu zdrave prehrane u Americi, dobio i svoj smoothie – što je inače bila povlastica superzvijezda poput Sabrine Carpenter, Olivije Rodrigo ili Hailey Bieber. Indijac prodornih očiju zaludio je svijet, a iako nije lako dokazati čime je zapravo stekao kvalifikacije za gurua samopomoći, očito mu je ekonomska škola itekako pomogla –izgradio je pravo carstvo oko svoje priče te naplaćuje čak 7400 dolara za certifikacijski program u vlastitoj školi za life coaching. Naravno, na internetu se mogu naći izjave puno ljudi koji i uvezi s tim dijele svoja loša iskustva. Stoga mnogi zaključuju da je njegov jedini posao – obogatiti sebe.