Nives Celzijus ponovno zagolicala maštu pratitelja: Skinula se do kraja pa se samo zaogrnula bundom

Pjevačica, spisateljica i influencerica Nives Celzijus (39) na svojim je društvenim mrežama objavila fotografiju na kojoj je samo zaogrnuta bundom. Nives, inače, često uveseljava pratitelje fotografijama na kojima ima minimalno odjeće, no ovaj put je mnogima još više zagolicala maštu.

Uz fotografiju napisala je kratko: 'I došlo je vrijeme za bundu', te označila brend Duchess, čija je vlasnica Snježana Schillinger.

Nives je fotku objavila na Instagramu i na Facebooku, a na obje mreže je dobila zavidan broj lajkova.

- Pusti je da padne - napisao je jedan pratitelj kojem se ova fotografija naše spisateljice i pjevačice posebno svidjela.

Kao i uvijek bilo je tu i nekih ljubavnih ponuda, ali Nives na njih ne odgovara jer je već godinu i pol dana u sretnoj vezi. Tko je njezin odabranik ne želi otkriti, a na nedavnoj održanoj reviji modnog brenda Duchess iza kojeg stoji Snježana Schillinger, Nives je pred kamerama IN magazina pričala o ljubavi.

- Ljubav je OK, sve po starom. U nekom trenutku se već navikneš pa ti je to pod normalno - rekla je Nives. Na pitanje razmišlja li možda o drugom braku, odlučno je i brzo odgovorila: A ne, ne, ma kakvi, ne. To zlo si ne bih više ponovila. Podsjetimo Nives iza sebe ima brak s bivšim nogometašem Dinom Drpićem s kojim ima dvoje djece sina Leonea i kćer Taishu, a s Dinom je nakon razvoda ostala u prijateljskim odnosima.

