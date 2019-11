Nitko nije imun na njenu tužnu životnu priču: Kantautorica Stella u finalu Supertalenta

Mlada 19-godišnja Stella Scholaja i njena životna priča ponovno su bez daha ostavili publiku i žiri u prvoj polufinalnoj emisiji Supertalenta. Stella je i u polufinalu izvela jednu od svojih autorskih pjesama - "Love Is A Disease" i glasovima publike ušla u finale, uz Damiana Roia i Hayforda Okinea. Stella je emotivno dioživjela plasman u finale, pa je na kraju i zaplakala.

- Vrijedna si da budeš životni uzor svima, zbog tebe sam zahvalna da postoji ova sezona "Supertalenta", poručila joj je Martina.

- Što god napraviš ili ne napraviš, ti si vrijedna divljenja, zaključio je Davor i priznao da ga je njezin nastup raznježio.



Stella se već niz godina bori s mišićnom atrofijom. Bolest joj je dijagnosticirana u 11. godini i već tada liječničke prognoze nisu bile optimistične. Rekli su joj da neće još dugo živjeti, no Stella je nadišla sve prognoze i svojim primjerom na pozornici Supertalenta dokazala da je apsolutno sve moguće.

– Tata me nagovorio da se prijavim. Razmišljala sam i prije o tome, ali nisam nikada imala hrabrosti to napraviti – priznaje Stella, koja je o karijeri glazbenice maštala još od djetinjstva, a upravo je zbog svoje dijagnoze strahovala hoće li svoje snove moći pretočiti u stvarnost.

– Postalo mi je teško tek kada sam dobila jače simptome bolesti. Znala sam da ću se u glazbenoj industriji jako morati boriti da me ljudi dožive kroz glazbu, rad i upornost koju imam. Najviše me rastuživalo to što ne mogu biti autentična, onakva kakva jesam i pokazati samo svoj talent. Ljudi na mene uvijek prvo gledaju kroz tu bolest i onda kritiziraju jesam li ja dovoljno dobra, profesionalna i talentirana... Bilo mi je jako teško dokazivati se – ističe pjevačica koja se s godinama naučila nositi s predrasudama.

Priznaje da je u tinejdžerskim godinama i sama tražila uzore u savršenim djevojkama, no onda je shvatila, kako kaže, da svijetu treba pokazati da se može uspjeti čak i ako nisi savršen. Uz glazbu trenutačno je okupirana i studijem filozofije, no za posao u struci ima vremena. Sada joj je fokus na glazbi.

Nedavno je svojim službenim stranicama na internetu predstavili i svoj prvi album "Mania".

- Na albumu se nalaze pjesme koje sam pisala od svoje 13. godine. Odlučila sam ga nazvati "Mania", iako je ta pjesma nastala među posljednjima i drukčija je od ostalih pjesama. Vrlo je mračna i aranžman je nešto što inače ne bih dopustila. Na neki način pokazuje kako čovječanstvo može biti u neredu - objasnila je Stella.

Već nakon prvog nastupa javilo joj se puno ljudi koji su joj poslali poruke podrške.

– Neopisivo mi je bilo probuditi se jutro nakon emisije. Mobitel mi je skoro eksplodirao od svih poruka koje sam primila. Iznenađenje je bilo tim veće jer nitko osim mojih roditelja nije ni znao za moj nastup. Jako mi je drago što mi se javljaju ljudi koje je moja izvedba doista dirnula - kazala je Stella dodavši kako je glazba pokreće u životu.