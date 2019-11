Dvoje pjevača emotivnim nastupima kupilo publiku, žiri u finale poslao pravog umjetnika

Slovenski operni pjevač Damiano Roi dobio je najviše glasova gledatelje u prvom polufinalu Supertalenta Nove Tv. Uz njega u finale se glasovima publike plasirala i kantautorica Stella Scholaja. Prvi put ove godine žiri je imao mogućnost biranja još jednog finalista. Između preostalih natjecatelja odlučili su se za Hayforda Okineu.

Polufinalnu večer otvorili su brejkeri Kristijan Mihalić i Kristijan Skočić, koji su se doslovno spustili s neba na Mjesec. Obučeni kao astronauti, plesali su na nekoliko glazbenih stilova.

Foto: Nova TV

- Dosta smo se pripremali, a ono što želimo poručiti jest da ima brejka i na mjesecu - kazali su dečki.

Nakon njihovog audicijskog nastupa čuli smo Majin komentar: ''Držite se plesanja, manite se ćorava posla!'', a upravo su taj komentar iskoristili i u polufinalu. Maja je ovog puta bila oduševljena što su je poslušali i promijenili koreografiku.

- Obično se slušaju Martinine kritike, drago mi je da ste ovog puta poslušali mene - kazala im je Maja.

'- Nešto drugačije, nikad viđeno u Supertalentu - ako je Hayford Okinea opisao svoj polufinalni nastup. Na audiciji se predstavio balansiranjem s noževima a, sada se odlučio za malo drugačiji rekvizit. Balansirao je štapove pomoću pera. Kako bi svoju vještinu doveo do savršenstva Hayford je vježbao tri do četiri sata dnevno.

Foto: Nova TV

- Ti nisi mađioničar, ali ovo što si napravio je jedna potpuno druga vrsta nastupa. Već smo na polufinalu rekli da si imao jedan od najboljih nastupa, a ovo je stepenica više - kazao mu je Janko.

Nuo Cheng ima devet godina, nadimak joj je Sindi, rođena je u Našicama i prava je mala virtuozica na pianu. Nuo je za polufinale Supertalenta izvela pjesmu korejskog skladatelja i pijanista Yirume ''River Flows In You''. Međutim, za razliku od audicije Nuo je u polufinalu pratio gudački kvartet.

Foto: Nova TV

- Prošli put me nisi shvatila, stoga ću ti ovaj put reći da ti je nastup bio poput virtualne stvarnosti - kazao joj je Davor Bilman. Maja je bila toliko oduševljena da je kazala kako joj je nastup male Nuo bio poput eurovizijskog nastupa.

- Zvučalo je fenomenalno. Možeš biti ponosna. Imala si dovoljno vremena da naučiš ovu tešku skladbu. Nastave nema, a mi podržavamo nastavnike - dodala je Martina.

Kralj zabave Buki skandal ponovno se pokazao kao majstor improvizacije. Izašao je na pozornicu sam,a onda je pozvao bend. No, kad je počeo pjevati "Nesanicu" Martina mu je stisnula X jer je očigledno falšao. Njegov je nastup uključivao pjevanje i sviranje, no to nije impresioniralo žiri.

Foto: Nova TV

- Ako si htio ići na to da nas zabaviš, to si uspio. Ovo je idealno za nedjelju navečer, u opuštenoj atmosferi . Dala bih ti da vodiš neku zabavnu emisiju. Buki brate, voim te i dalje - rekla mu je Maja. Janko je dodao kako nastup nije bio na razini prethodna tri, a Martina mu je objasnila da improvizirati može jedino ako je profesionaac, a on to nije.

- Nisi ponudio veću kvalitetu, nego si bio gori od polufinalnog nastupa - kazala mu je Martina.

Inspiracija je prvo što na asocira na jedinstvenu kandidatkinju Supertalenta. Stella Schollaja na pozornici Supertalenta izvela je svoju autorska pjesmu "Love is a disease''. Kako kaže već je izvodila ovu pjesmu, ali nikada u ovoj verziji kao u svom polufinalnom nastupu. Podsjetimo, Stella boluje od mišićne distrofije, ali borac u njoj se ne predaje i uvijek naglašava kako se ona ne prepušta i ne želi da bolest postane sve što ona jest.

Foto: Nova TV - U tvom slučaju apsolutni je plus što si pjevala svoju autorsku pjesmu. Duh ti je toliko snažan da je to vrijedno divljenja, a uz to nudiš svoje viđenje svijeta i drugima daješ nadu - kazala joj je Martina, a Maja je dodala da je fascinira njena lakoća pjevanja zbog koje mora biti presretna.

Balet kao profesija i ples u štiklama kao hobi ono su čime se vodi Filippo Jorio, plesač čiji su pokreti zaista fenomenalni. Filippo je već s osam godina počeo plesati balet, a kako njegova majka kaže prije je naučio plesati nego hodati. Rodio se u Torinu, gdje je završio osnovnu i srednju školu, a nakon toga odučio je poći putem plesa i ostvariti sve svoje želje i ambicije.Filippo je trenutno baletan Ljubljanskog nacionalnog teatra. Sada živi svoj san, a ples u cipelama s visokim potpeticama otkrio je sasvim slučajno.

Foto: Nova TV

Za polufinale je poslušao savjete žirija, pa je doveo i prateće plesače, koji su ponovno oduševili žiri i publiku.

- Ne znam puno žena koje mogu ovako plesati, a kamoli muškarce - kazala je Maja, koja je ponovno oduševljena Fillppovim nastupom.

Bend glazbene škole Bonar u malo drukčijem sastavu nego na audiciji predstavio se pjesmom Magazina ''Opijum'', međutim izmijenili su riječi kako bi propagirali vrlo bitnu poruku mladima. Tijekom njihovog audicijskog nastupa Martina je spomenula kako bi voljela čuti i back vokale, a oni su je poslušali.

Foto: Nova TV

No, Martina nije odmah shvatila poruku, pa im je stisnula X zbog teksta o alkoholu. Kada su na kraju pjevali "Ne treba mi to", shvatila je da je pogriješila.

- Hvala vam na ovoj poruci, nadam se da će vas mladi poslušati - kazala im je Martina, a Igor Mešin je dodao da ima kući sina njihovih godina, te da se nada kako to gleda.

Osim pjesme i veselja Dream Team Babe priredile su pravo slavlje! Donijele su pršut, vino, sir i uštipke. ''Neka oni večeraju dok mi pjevamo'', rekle su i zagangale novu svoju pjesmu. No, ovaj put nisu se svidjele žiriju.

Foto: Nova TV

- Kućni mi odgoj nalaže da ne budem takvva kakva bi bila prema mlađim natjecateljima, no ovo je bilo lošije. Kada dođete u emisije uživo, trebale biste biti bolje, a vi to niste. Vi ste primjer zašto Davor i ja imamo oprečna mišljenja - kazala je Martina za natjecateljice iz Ljubuškog kojima je Davor Bilman stisuo zlazni gumb.

- Vi ste svoje ostvarile - poručio im je Davor.

SLovenski operni pjevač Damiano Roi ponovno je bio fenomenalan. Ovog puta je iznenadio pjevajući ariju napisanu za soprane, dakle ženski glas. Damiano je izveo "O mio babbino caro" ariju talijanskog skladatelja Giacoma Puccinija za koju se pripremao oko dva mjeseca. Kazao je kako je nakon prvog nastupa dobio gotovo 10 tisuća poruka, te da su mu se otvorile nove ponude za nastupe.

Foto: Nova TV

- Čini mi se da ste bili pod većom tremom nego u prvom nastupu. Imate nevjerojatnu muzikalnost i hipersenzibilnost koje se ne sramite - kazala mu je Martina, a Davor je priznao da je skoro zasuzio.

Plesaču Universe Dance Crewa izveli su kompleksnu plesnu priču koja se svodi na poantu da svaka osoba nosi svoj križ. ''Na toj je osobi kako će to prihvatiti.'', objasnili su.

Foto: Nova TV

- Netko tko je radio vaš nastup dao si je puno truda. U šumi svega krije se dobrog i kvalitetnog plesa, a količina vaše zadihanosti dovoljno govori o tome kakvi ste bili. Trebali bismo ponovno pogledati vaš nastup da sve shvatimo - kazao im je Davor a Martina je dodala da su ostali nejasni.

- Došli ste ambiciozni, a nekad ambicija pojede čovjeka - kazala im je Martina.