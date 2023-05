Nina Violić otkrila zašto nikada nije igrala u sapunicama: 'Bilo me strah, za glumce je to užasno'

U drugoj emisiji 'U povjerenju by Neven Ciganović' u 'vruću' fotelju nasuprot voditelja Nevena Ciganovića sjela je kazališna, filmska i televizijska glumica Nina Violić. Nina je Nevenu otkrila brojne zanimljivosti iz karijere, ali i privatnog života. Otkrila je tako, između ostalog, i zbog čega nikada nije glumila u sapunicama.

- Jedno vrijeme su me stalno zvali, a sada me više nitko ne zove. Mene je to bilo strah raditi, u profesionalnom smislu... Za glumca je to užasno za**** posao jer imaš za snimiti 10,15 scena dnevno, nitko se tu ne bavi glumom. Kad netko od glumaca snima sapunicu onda često kažemo da je u rudniku - rekla je Nina Violić tijekom svog gostovanja u novoj emisiji Večernjeg lista. Otkrila je Violić i je li ikada bila ljubomorna na kolegice, ali i je li se ikada susrela s optužbama da je neku ulogu dobila preko kreveta.

Ciganović je porazgovarao i s glumcem Asimom Ugljenom s kojim je prokomentirao aktualnosti sa showbiz scene. S Ugljenom je razgovarao o pojmu ljepote, ženama u zrelim godinama na naslovnicama magazina, kampanji poznatog modnog brenda koja je podigla puno prašine. Otkrio mu je Asim i bi li i sam odjenuo ženski kupaći kostim, a dotakli su se i teme koriste li poznate osobe povremeno svoje zdravstvene dijagnoze i poremećaje za samopromociju ili doista žele ukazati na problem koji imaju kako bi pomogli drugima. Novu epizodu emisije 'U povjerenju by Neven Ciganović' pogledajte večeras u 20.00 na portalu Vecernji.hr. Ne propustite vašu novu dozu zabave!

