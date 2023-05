Pecina Silvija pokazala zavidnu liniju u kupaćem kostimu i dobila mnoštvo komplimenata

SIlvia Dvornik, partnerica glazbenika Marka Pecotića Pece, nakon objave veze s pjevačem dobila je puno novih pratitelja na društvenim mrežama. Na Instagramu je prati 17,3 tisuća ljudi, koje redovito časti svojim fotografijama. Na posljednjoj je pokazala svoju besprijekornu figuru u jednodijelnom kupaćem kostimu s velikim prorezom.

''Dobra vremena i taman ten'', napisala je u opis fotografije na kojoj pozira ogrnuta bijelom košuljom, a do izražaja dolazi njen tanak struk u badiću.

''A Silvaaa… nekad su riči totalno aut…'', ''Divota, bravo!'', ''Predivnaaa'', ''Opa!'' pisali su joj pratitelji.

Za romansu tenora Marka Pecotića i pjevačice i modne stilistice Silvije Dvornik doznalo se prošle godine u listopadu, a uskoro je i sam

Pecotić priznao kako se nakon 17 godina braka razvodi od supruge Irene s kojom ima dva sina, te je nakon toga otkriveno i kako je njegova nova ljubav Silvia Dvornik s kojom zadnje tri godine često nastupa zajedno.

- Ljubav cvate i tu je sve posloženo. Kod bivše kuće isto je sve posloženo, i dalje sam na raspolaganju svojoj obitelji i svojoj djeci, kako bi zapravo svatko i trebao. Nema tu nikakvog zapravo odvajanja, sve smo se zapravo dogovorili i sve je to već u procesu da se sve stavi na papir, ali odnosi su normalizirani jer jednostavno tu nikakvih problema nije bilo, osim medijske hajke koja je to zapravo pokušavala narušiti - rekao je Marko u veljači u razgovoru za IN Magazin. Naglasio je tada kako su mu medijski naslovi o razlazu sa suprugom narušili privatnost.

- Najveća laž je bila ta da sam ja zvao novinare, a druga najveća laž je bila da sam stavio umjetne zube. Ovi su zubi moji i jako sam ponosan na njih, tako da se stvarno ljudi bave glupostima, a nisu se maknuli od svoga kauča, daljinskoga i mobitela. I misle da ako gledaju neke ljude da mršave na televiziji, da će smršavit i oni - rekao je Marko.

Kada je prvi put pričao o razvodu rekao je kako ima novu osobu i novu ljubav te da su razlozi za razvod prestanak jedne ljubavi i vjerovanje u novu. Zanimljivo je i da su se njegova bivša supruga Irena i sadašnja odabranica Silvia nerijetko družile.

