Nina Martina Korbar oduševila žiri, ali zlatni gumb ipak je pripao 11-godišnjim blizancima

Šesta audicijska epizoda Supertalenta iznjedrila je posljednji zlatni gumb te brojne zanimljive i raznovrsne nastupe. Voditelji Igor i Frano svoj su zlatni gumb odlučili dati 11-godišnjim blizancima Tomislavu, Adrianu i Gabrielu koji čine Trio Šubarić. Osim što su rođeni kao trojke, ova braća posebna su i po tome što u isto vrijeme šesteroručno sviraju na jednom klaviru. Iako tek dvije i pol godine uče klavir, braća Šubarić dokazali su da su prava atrakcija, a njihovom šarmu nije mogao odoljeti ni voditeljski duo. Dok ih je Frano molio da ponovno sjednu za klavir da ponove svoju točku, Igor se pojavio za stolom žirija i stisnuo im zlatni gumb koji je iznenadio Šubariće i lansirao ih direktno u polufinale. Svoje oduševljenje nastupom podijelila je i Martina rekavši: „Da nema emisije Supertalent, ja bih silno patila jer ne bih imala priliku upoznati tako divne hrvatske trojke“.

Pjevačko oduševljenje na pozornici izazvala je 28-godišnja Nina Martina Korbar s izvedbom pjesme 'You don't own me' koja je žiri ostavila bez daha. „Kako ti već nisi ozbiljno poznata pjevačica? Gdje si ti dosad?“, upitala je Maja koja je Ninino pjevanje nazvala senzacijom. „Zapravo sam stalno čekala pravi trenutak i sad kad sam smršavila više od 60 kilograma, to je to“, objasnila je Nina koja je za svoj nastup od žirija dobila četiri glasa za prolaz.

Jednoglasni prolaz osvojio je i Ivan Bošnjak koji je na klaviru izveo talijansku pjesmu 'Caruso' kojom je uspio iznenaditi Bilmana koji je inače zahtjevan kada je u pitanju kombinacija pjevanja i klavira. „Uživao sam u tome. Obično kombinacija pjevanja i klavira ne izazove kod mene takve emocije, tako da – bravo“, rekao je Davor koji mu je bez promišljanja dao prolazni glas.

Stilom, glasom i sviranjem na violini iznenadila je Shasha Cui koja je za audicijski nastup odabrala pjesmu 'I will always love you' pjevačice Whitney Houston i tako osvojila četiri afirmativna glasa žirija. Shashina energična izvedba zbunila je Janka koji je priznao da bi njezin nastup volio ponovo gledati u daljnjem natjecanju, pa je zaključno poručio: „Jako mi se svidjela kombinacija pjevanja i violine i vaše energije na pozornici“.

Četveroglasni prolaz u daljnje natjecanje osvojile su i Virovitičke mažoretkinje koje su kostimografijom i energičnim plesnim pokretima donijele zabavu i uzbuđenje na pozornicu. „Ja sam očekivala ovakav spektakl s obzirom na to da ste na svjetskoj razini nagrađivane“ poručila je Maja mažoretkinjama koje su dosad nizale uspjehe na državnim, europskim i svjetskim natjecanjima.

Tri glasa za prolaz osvojio je i Elvis Karahodović koji je u interaktivnoj točki žiriju demonstrirao trikove s kartama. Iako njegov trik nije izveden onako kako ga je isplanirao, žiri je prepoznao i nagradio njegov talent. „Imaš stvarno dobar potencijal. Preporučio bih ti da još malo vježbaš negdje van sobe i sigurno ćeš se puno bolje znati snaći u ovakvim situacijama. Čak imaš i jako izvježbane ruke, puno više nego što ti prezentiraš“, zaključio je Davor.

Prolaz dalje s tri glasa izborio je Dejan Šebaštijan koji je predstavio svoj talent brzog crtanja. Iako se inače bavi hiperrealističkim crtanjem koje zahtjeva po 30 sati rada, na pozornici Supertalenta u kratkom je vremenskom roku naslikao Martinino lice u kombinaciji s likom Rose iz filma 'Titanik'. „Ja stvarno mislim da ste vi sjajan umjetnik i voljela bih vidjeti kako vaša umjetnička djela izgledaju kad ih radite u miru i u svom prirodnom okruženju. Mislim da je u ovim uvjetima ovo bilo sjajno“, poručila je Maja.

Kombinacija akrobatike i capoeire osigurala je kandidatu Marwenu Torkhaniju tri prolazna glasa kod žirija, a njegove je pokrete pohvalio Janko poručivši: „Očito si vješt i znaš sve discipline“.

Svojim pjevačkim nastupima prolaz u daljnje natjecanje nisu uspjele izboriti Splićanke Branka Čikeš i Sabina Čorbić Šindilj, koje su već pet godina dobre prijateljice. Branka se u show prijavila jer ju je, tvrdi, pozvala Maja Šuput. No, kad je Maja zaključila da se ne znaju, Branka je pojasnila: „Reklama na televiziji bude u kojoj vi kažete – prijavite se. I ja sam se prijavila“. Brankina prijava na Supertalent potaknula je njezinu prijateljicu Sabinu da se okuša u showu, no svojom izvedbom Abbine pjesme 'Chiquitita' nije zadovoljila očekivanja žirija, kao ni nastup 24-godišnjeg Tonija Ljubijankića koji je na pozornici pokazao svoje plesne pokrete.